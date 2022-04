Løypa mellom Narbuvoll og Tufsingdalen måtte legges om litt i år pga. lite snø i deler av trasen og stålis i startområdet på Narsjøen! Dermed ble løypa ca. 1 km lenger enn den originale Narkutløypa.

Suverent raskest løper var junioren Vetle Meli Narjord fra Os IL med sluttida 55.15. Veteranen Ragnhild Bolstad fra Åslia Skilag var med 1:03:45 også klart raskest blant kvinnene til tross for fall og stavbrekk!



Til tross at det i følge yr.no bare var 30 cm snø i Tufsingdalen denne påsken ble det laget drømmespor til Narkuten tirsdag. (Foto Jorn Tore Hov)



