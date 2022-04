Under Night of Highlights på Bislett var det rigget for at Henrik Ingebrigtsen skulle kunne klare EM-kravet på 10.000 meter, som er på 28:15. Det holdt akkurat ikke for Henrik, men han var like fullt positiv til sin debut på denne distansen etter han har vært igjennom en periode med skader både i en tå og hoften, og så opptrening etter han i fjor høst ble operert i hamstringen.

Det var en fornøyd Henrik Ingebrigtsen som ble intervjuet av TV2 etter løpet:

– I dag tror jeg at jeg fikk ut det jeg hadde. Jeg ligger på en knivsegg med å holde den farten så lenge. Etter 10 runder begynte jeg å få vondt i hoften og begynte å halte litt, innrømmer Henrik.

– Jeg er på grensen av hva kroppen tåler, og jeg tror jeg traff 100% med mitt løpsopplegg i dag. Det at kroppen min tåler en 10000 meter på bane i piggsko er noe jeg vil ta med meg som selvtillit, smilte han etter løpet.

– De jeg konkurrerte mot i dag er jo i toppform. Jeg klapper for dem i dag, men gi meg en måned så skal jeg vise dem ryggen!





Filip Ingebrigtsen er hare nr. 1 og holder fronten på de første 3200 meterne.

Og de han konkurrerte mot denne aprilkvelden på Bislett var noen av våre beste mellom- og langdistanseløpere. Først var det bror Filip Ingebrigtsen som hadde oppgave som hare i første del av løpet. Farten ble bestemt av lysharen som viste vei inn mot en sluttid på EM-kravet på 28:15, som er 68 sekunder per runde, i 25 runder.

Etter Filip og lyshare fulgte så Sondre Nordstad Moen, Henrik Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Bjørnar Lillefosse, Per Svela, Magnus Tuv Myhre og Abdullahi Dahir Rabi. Alle holdt farten første tredjedel av løpet.

Filip Ingebrigtsen gav seg etter 3000 meter og Sondre Nordstad Moen tok jobben med å følge den hvite lysstripen beregnet for harene. Etter 5500 meter ga Sondre seg og Narve tok over fronten.

Mot slutten ble det en trio som ledet an i løpet da Magnus Tuv Myhre og Abdullahi Dahir Rabi kom opp til Narve Gilje Nordås. Og dermed ble det ungdommene som kanskje ble de største stjernene denne kvelden på Bislett.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst i artikkelen. Fotograf: Samuel Hafsahl.



Løpet ender opp i en spurtduell mellom Magnus Tuv Myhre og Narve Gilje Nordås.

Kveldens virkelige stjerner

19 år gamle Abdullahi Dahir Rabi løp inn til tiden 28.11.71. Dette er ikke bare norsk juniorrekord,, men også europeisk U20-rekord. Han slo her Sondre Nordstad Moens norsk U20-rekord med over ett minutt, en rekord Sondre har hatt siden 2009.

Magnus Tuv Myhre forbedret sin egen pers på 10.000 meter med 45 sekunder og tar steget inn blant de beste seniorene her i landet.

Sammen med Narve Gilje Nordås var alle disse under EM-kravet. Bjørnar Sandenes Lillefosse var faktisk den eneste som ikke forbedret persen sin denne kvelden på Bislett.



Resultater:

Menn elite kl. 19.45 Plass: Startnr: Navn Nasjon Resultat: 1 106 Narve Gilje Nordås NOR 28,04,42 2 109 Magnus Tuv Myhre NOR 28,04,69 3 108 Rabi Dahir NOR 28,11,71 4 105 Henrik Ingebrigtsen NOR 28,20,39 5 101 Bjørnar Lillefosse NOR 28,32,58 6 112 Per Svela NOR 28,35,79 7 110 John Kingstedt SWE 29,27,08 103 Sondre Norstad Moen NOR DNF 104 Filip Ingebrigtsen NOR DNF 111 Otto Kingstedt SWE DNF



Øvrige heat før elitefeltet:

Heat 1 kl. 17.20 Plass: Startnr: Navn: Nasjon Resultat: 1 4 Jin Hui Zhang NOR 37,28,77 2 1 Halvor Kaukeli NOR 37,56,48 3 3 Sjur Millidahl NOR 38,57,36 4 2 Kristian Kaspersen NOR 39,06,11 5 5 Rune Sandin Sandnes NOR 39,12,70 6 28 Jarle Fredriksen NOR 39,21,44 7 8 Bjørn Torjus Hanssen NOR 40,07,87 8 6 Jørn Thorsen NOR 40,36,64 9 9 Yngve Sandøy NOR 41,55,83 10 11 Heming Leira NOR 41,59,99 11 12 Axel Walø NOR 43,19,65 12 10 Agnar Øystein Varsi NOR 44,21,62 Heat 2 kl. 18.10 1 13 Kristine Meinert Rød NOR 34,27,62 2 17 Mikael Hartvedt Knudsen NOR 34,56,01 3 14 Kristoffer Fuglerud Ask NOR 35,05,75 4 20 Anders Westrheim NOR 35,50,61 5 15 Gjermund Næss NOR 36,07,91 6 18 Magnus Holm-Hagen NOR 36,09,30 7 19 Espen Beer Prydz NOR 36,27,83 Heat 3 kl. 18.55 1 22 Daniel Beeder NOR 31,24,08 2 27 Kristian Frøyen NOR 32,44,71 3 26 Knut Borkholm NOR 33,05,87 21 Henrik Mobakk Nilsson NOR DNF