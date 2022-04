Påsken er over oss og det betyr gjerne ferie og fine stunder. Kanskje ute i naturen. Kanskje på hytta. Kanskje får du lurt inn noen herlige treningsøkter? Vi vil gjerne se ditt beste påskebilde, og inviterer deg til å sende det inn til oss. Motivet bestemmer du selv, men vi vil gjerne se glade mennesker, fin natur og kanskje noen form for fysisk aktivitet 😃



Slik deltar du

Send inn et bilde til oss enten på epost konkurranse@kondis.no eller som en melding på Instagram. Du kan også publisere et bilde på din egen Instagramkonto, og bruke hashtaggen #kondispåske



Bilder som sendes inn kan bli brukt på Kondis sin Instagramkonto og story, på vår Facebookside og her på kondis.no. Ved å delta godtar du en slik deling. Konkurransen varer til og med 2. påskedag.



Premier

Vi trekker ut en hovedvinner som får en hettejakke i sort, rødt eller blått. Samt to deltakere som får hver sin Kondis t-skjorte.



Lykke til! 🐣