Kondisløpets maratonstafett er et virtuelt løp som kan løpes hvor du vil i påska. Her kan du løpe enten hele maratondistansen alene, sammen med en venn eller dere kan dele den opp i fire. Løpe kan enten løpes som en fysisk stafett, hver for seg på ulike dager, eller samtidig som en sosial happening.

Det utloves mange flotte premier med blant annet 24 par løpesko.

Alle deltakerne på vinnerlagene får hvert sitt par Saucony løpesko. Videre trekker vi fire par Mizunosko blant de påmeldte uavhengig av prestasjoner.

Vi trekker også to premier blant dem som har meldt på med Team Kondis som lag. Under påmeldingen får dere et felt der dere skal skrive inn navnet på stafettlaget. Her skriver dere inn det dere ønsker å kalle laget, mens dere skriver inn Team Kondis i feltet som kun heter «Lag» i påmeldingssystemet.

I tillegg bidrar vi med premier fra Kondisbutikken.no som trekkes blant deltakerne.

Vi har også utlyst en konkurranse mellom Kondis sine Kondistreninger. Den treningsgruppa som klarer å få med flest deltakere i konkurransen, vinner pizza for 3000 kroner.

Vi vil gjerne følge med på engasjementet rundt i landet. Send oss bilder fra deltakelsene deres, så skal vi oppdatere saken fortløpende.

Lykke til!