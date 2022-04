Sjutoppsturen går over sju fjelltopper på Sandsøya på Sunnmøre, midt mellom Sunnmørsalpane og Stadhavet. Løypa er 15 km lang og byr på 1000 høydemeter - både opp og ned, og deltakerne kan velge mellom mosjons- eller konkurranseklasse over fjellene, eller turmarsj langs landeveien.

Det var i 2004 at løpet ble arrangert for første gang, og siden da har arrangementet vært et svært populært årlig arrangement for idrettslaget på Langfredag i påsken. I 2019 satte løpet rekord i antall deltakere, da hele 867 sprekinger stilte til start.



Årets deltakelse

456 deltakere stilte i mosjonsklassen denne påsken, mens 33 deltakere fullførte konkurranseklassen. Alle disse forserte de sju toppene. 17 deltakere hadde valgt å ta turen rundt Vågen og tilbake til Sandshamna langs veien.



27 deltakere i herreklassen og 6 deltakere i dameklassen.





Det finnes flere bilder på facebooksiden til Kondis Møre & Romsdal. Tatt av Ingar Støyle Bringsvor og Martin Hauge-Nilsen.





Fra venstre Juliane Voksøy Bringsvor, Ingrid Festø og Mari Torvanger. (Foto: Ingar Støyle Bringsvor)





Fra venstre Eirik Voksøy Bringsvor, Jonas Hesthaug og Eirik Solem. (Foto: Ingar Støyle Bringsvor)





Ottar (Oter) :) og Eirik Voksøy Bringsvor. (Foto: Ingar Støyle Bringsvor)