De 19 deltakerne som møtte opp til løp på Eidsvoll mandag kveld kunne i hvert fall legge i vei under en blå himmel. Mange var nok fortsatt på påskeferie denne dagen, men det er grunn til å tro at flere står på startstreken neste mandag, når Halvmaraton, Maraton og 50 km står på planen.



3 rekorder mandag kveld

Det blir som regel ny rekord for noen av de som deltar. Denne gangen ble det visstnok ny pers på tre løpere.

Nicklas Svendsrud, 19:22 på 5 km

Tonje Pettersen, 20:24 på 5 km

Anette Killerud Ødegård, 39:47 på 10 km.



Det skrives på Perseløpets Facebookside at dette var Killerud Ødegårds første løp sub 40 blank på 10 kilometer.



Resultater

Anette Killerud Ødegård vant 10 kilometeren med sin nye pers, foran Jane Horpestad som løp på 41:19. I herreklassen var det Anders Brænna fra Løpegruppa Jessheim som var raskest av de tre til start. Han krysset mållinja på 36:12, som i følge rykter var kun 9 sekunder bak pers.



På 5 kilometeren løp Sven Skuterud (45-49 år) fra Sankthanshaugen Løpeklubb raskest, og noterte 18:02 på klokka. Karsten Kopland (20-34 år) fra Losjen Runners var ti sekunder bak på 18:12, mens Noah Jacobsen (14-15 år) fra Skedsmo Skiklubb klarte 18:28. Beste kvinne ble Kjersti Christina Moody (45-49 år) fra Romerike Ultraløperklubb, med tiden 19:55. Tonje Pettersen (35-39 år) ble nummer to på 20:24 mens Dorte Foss (55-59 år) fra Raufoss IL Friidrett tok tredjeplassen på 21:39.



10 km // Topp 3 Menn

Plass Navn Klasse Klubb / Sted Tid 1 Anders Brænna M35-39 Løpegruppa Jessheim 36:12 2 Christoffer Rudi M20-34 EIDSVOLL 39:07 3 Arve Tømte M35-39 Nordre Eidsvoll IL 45:49



10 km // Topp 3 Kvinner

Plass Navn Klasse Klubb / Sted Tid 1 Anette Killerud Ødegård K20-34 LØRENSKOG 39:47 2 Jane Horpestad K35-39 RÆLINGEN 41:19



5 km // Topp 3 Menn

Plass Navn Klasse Klubb / Sted Tid 1 Sven Skuterud M45-49 Sankthanshaugen Løpeklubb 18:02 2 Karsten Kopland M20-34 Losjen Runners 18:12 3 Noah Jacobsen M14-15 Skedsmo Skiklubb 18:28



5 km // Topp 3 Kvinner

Plass Navn Klasse Klubb / Sted Tid 1 Kjersti Christina Moody K45-49 Romerike Ultraløperklubb 19:55 2 Tonje Pettersen K35-39 LILLSTRØM 20:24 3 Dorte Foss K55-59 Raufoss IL Friidrett 21:39