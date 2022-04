Det var denne gangen ganske sommerlige forhold da Bedriftsidretten inviterte til sesongens tredje løp i Springkarusellen, som går på gangstien rundt Tveitevannet. Her er det få bakker og løpingen går lett i nydelige omgivelser. Eneste hindringen er kanskje fuglene som tigger mat ved gangbroen i nordenden av vannet.

Denne gangen hadde arrangørene høynet tilbudet ved også å tilby en 10 kilometer, og det var syv deltagere som gjennomførte denne lengste versjonen. Her ble det Jonny Andersen som kom seg først gjennom disse 10 kilometerne fordelt over litt mer enn fem runder rundt vannet. Caroline Thorvik Olsen ble her beste kvinne.

På 5 km ble det Henrik Angermund som var første mann i mål, på gode 17:04. Henrik kunne også avsløre at han bor i nærheten og kanskje dermed ha fordel av hjemmebane. Jørgen Wengaard og Heine Solberg fulgte på de neste plassene. I kvinneklassen var det ingenting å gjøre med Solveig Vannes, selv ikke for løpsnestorene Tone Raaen og Oddny Ringheim som fulgte etter henne på resultatlisten.



De tre absolutt beste på 10 km, uavhengig av kjønn: Kevin Thai, Jonny Andersen og Caroline Thorvik Olsen.

Resultater 10 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 139 Caroline Thorvik Olsen PARADIS Kvinner 25 - 29 år 47:43 2 142 Ina Marie Eide BERGEN Kvinner 30 - 34 år 49:00 3 35 Janne Molnes RÅDAL Kvinner 50 - 54 år 58:55

Resultater 10 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 143 Jonny Andersen IL FRI Herrer 45 - 49 år 39:35 2 132 Kevin Thai KOKSTAD Herrer 20 - 24 år 40:34 3 140 Frode Eikeland Fri-Il Herrer 65 - 69 år 54:35 4 10 Atle Kolbeinsen Dnb/Tif Viking Herrer 65 - 69 år 55:33



Ina Marie Eide løper i mål. Andreplass på 10 km.



Resultater kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 18 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 21:45 2 141 Tone Raaen NYBORG Kvinner 45 - 49 år 24:46 3 11 Oddny Ringheim DXC Kvinner 60 - 64 år 25:10 4 1 Marianne Løberg PARADIS Kvinner 45 - 49 år 25:45 5 137 Jenny Dugstad HSI Kvinner 35 - 39 år 26:25 6 23 Vigdis Andrea Gustavsen BERGEN Kvinner 30 - 34 år 28:30 7 28 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 31:11 8 2 Anne Mette Iden NESTTUN Kvinner 45 - 49 år 31:45 9 144 Turid Helen Felli Lunde BERGEN Kvinner 45 - 49 år 37:39 10 39 Maria Forland BERGEN Kvinner 45 - 49 år DNF



De tre beste menn på 5 km: Jørgen Wengaard, Henrik Angermund og Heine Solberg.

Resultater menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 147 Henrik Angermund Vestre Fantoftåsens Aktive Forening Herrer 40 - 44 år 17:04 2 135 Jørgen Wengaard BERGEN Herrer 30 - 34 år 17:54 3 134 Heine Solberg Osterøy Il/Team Batti Herrer 45 - 49 år 18:08 4 138 Tor Svanøe NESTTUN Herrer 40 - 44 år 18:56 5 31 Leif Nordland HSI Herrer 55 - 59 år 19:37 6 146 Torstein Frantzen BERGEN Herrer 50 - 54 år 19:45 7 37 Thomas Viflot BERGEN Herrer 25 - 29 år 21:32 8 9 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 22:36 9 133 Lars Johan Hufthammer Austevoll Idrettsklubb Herrer 50 - 54 år 22:39 10 136 Roald Gulbrandsøy BØNES Herrer 70 - 74 år 23:09 11 40 Arild Birkeland BERGEN Herrer 70 - 74 år 25:54 12 24 Jan Kårbø DNB Herrer 65 - 69 år 26:16 13 145 Kjell Tore Andersen BREISTEIN Herrer 65 - 69 år 26:30 14 8 Arthur Lillefosse SAS Klubben. Herrer 75 - 79 år 32:56 15 36 Audun Dahle SØREIDGREND Herrer 65 - 69 år 33:25 16 12 Egil Trosvik RÅDAL Herrer 70 - 74 år 37:41

Fleksistart 2 runder:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 7 Ingrid Næss Johansen IL Gneist Kvinner 25 - 29 år 19:49 2 5 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 39:22



Løpeinteresse i arv: både Kjell Tore Andersen og hans sønn Jonny Andersen er ivrige løpere.