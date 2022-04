Fantastiske forhold for de nær 400 deltakere over fjellet. (Foto: Monica H. Langen)

Vinner i herreklassen på dagens raskeste tid (58:26) over fjellet mellom Hitterdal og Feragen ble Andreas Fjorden Ree (22) fra Støren Sp.kl. som de fleste nå har blitt oppmerksom på etter sensasjonmannens seier på femmila i årets norgesmesterskap i Narvik. Han ble fulgt av Lars Gunnar Skjevdal, Tydal IL som var halvannet minutt etter over målstreken.



Desidert raskeste kvinne ble Camilla Brørs (19) fra Beitstad IL som med 1:15:34 hadde 4.28 å gå på til Eline Grue fra Kvikne IL.



Vinner Camilla Brørs i midten av denne trioen. (Foto: Monica H. Langen)

Det var 88 deltagere i konkurranseklassene og rundt 300 trimmere som tok turen over fjellet. Etter to års opphold var arrangørene litt spente på hvordan det ville gå. Selv om deltagelsen ikke var like strålende som været, så er arrangørene i Hitterdal-Feagen IL fornøyde med å komme i gang igjen. I likhet med andre arrangementer kan det virke som det vil ta litt tid for å få folk ut igjen på skirenn - men neste år er det 75 års jubileum i Kromgruverennet,som alltid på påskeaften!Påskestemning på fjellet. (Foto: Monica H. Langen) Samleside for Kromgruverennet med reportasjer og resultater 2006 - 2022