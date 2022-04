Det er 8 løp i årets Sport 1-karusell, og som vanlig starter karusellen med Kirkerunden. Løpet går tirsdag 26. april og er 3,9 km langt. Siden går det slag i slag med 4 løp før sommerferien og de resterende fire etter sommerferien. Nytt av året er årets 3. løp som arrangeres 24.mai Dette er motbakkeløpet Holtan Damtjønn på ca. 3 km med mellom 8 og 9 prosent stigning.



Rune Romnes, som er leder i friidrettsgruppa i Skarphedin, forteller til Kondis at karusellen startet opp i 2015 i samarbeid med Sport 1 Glexe.



– Målet var å få økt aktivitet i området, samt å tjene penger for friidrettsgruppa. Friidrettsgruppa var i et generasjonsskifte blant utøverne og ønsket å få større aktivitet i gruppa, forklarer Romnes.



Evalueringen etter fjorårets syvende sesong av karusellen viste positive resultater.



– For friidrettsgruppa har man fått bedre økonomi enn tidligere, nye medlemmer i styret, samt mange nye medlemmer i klubben fra land som f.eks Syria. Målsettingen for årets sesong er å prøve å få med flere trimmere i karusellen. Det sosiale aspektet både før og etter de ulike løpene skal gjøre det gøy å delta, avslutter Romnes.



Påmelding kan gjøres her.



Mer informasjon finner du på arrangementets facebook-side.



Arrangørens nettside





Her ser vi Pål Hekkeli og Morten Lunde med god innsats på Bergan-runden som var det 7. løpet i Sport 1-karusllen i fjor.



