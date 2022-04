(Tekst og alle foto: Stein Arne Negård)



Tour de France-inspirert

Onsdag kveld arrangerte Hamar OK, Vang OL og Mjøs-O det første løpet i årets ungdomscup. Nammo-cupen er en ungdomscup med innlagte spesialtrøyer inspirert av Tour de France. Premie for alle som gjennomfører 4 av 5 løp. Trøyeseremoni fra klokka 17.30 hver gang. Første start er kl 18.00. Finalen starter før. Aldersklasser fra 10 år opp til 17-20 år. Egen nybegynnerløype i hvert løp



I alt stilte 133 løpere til start på det første løpet. Løypene gikk litt i boligområde/gatene ved Storhamar videregående skole og Jernbanemuseet før de avsluttet inne på Domkirkeodden. Etter målgang hvor tidtakerbrikkene ble avlest for å se om løperne hadde vært på riktige poster og i riktig rekkefølge fikk løperne løperdrikke og fruktbeger med oppskåret frukt.

Klasser, løypelengder og antall poster.

H 17-20: 3,82 km – 21 poster

D 17-20/H15-16: 3,5 km – 22 poster

D 15-16: 3,3 km – 19 poster

H/D 13-14: 2,75 km – 20 poster

H/D 11-12: 2,28 km – 18 poster

H/D 10: 1,53km – 15 poster

B-Åpen: 2,75 km – 20 poster

Nybegynner 2: 1,53km – 15 poster

C-Åpen: 2,28 km – 18 poster

N-Åpen: 1,2 km – 12 poster

Ledertrøye

I alle klasser unntatt N-åpen og D/H 10 kommer den som leder sammenlagt til å løpe i en gul ledertrøye.

Det er den løperen i hver klasse med flest poeng sammenlagt som løper med den gule ledertrøyen i hvert enkelt løp.

I finalen teller de 3 beste av de 4 løpene.

Oversikt over poengstillingen for trøyene finnes under løpsinformasjonen i Eventor.

I det første løpet løper ingen med ledertrøye!





Spesialstrekk

Det er lagt inn spesialstrekk i alle aldersbestemte klasser utenom H/D 10 og Cåpen. Disse strekkene teller med i kampen om de ulike spesialtrøyene. De forskjellige klassene har følgende spesialstrekk:

Klasse - Trøye - Strekk

B-åpen - Spurtmester'n-trøye - Fra siste post til mål

C-åpen - Spurtmester'n-trøye - Fra siste post til mål

D/H 11-12 - Spurtmester'n-trøye - Fra siste post til mål

D/H 13-14 - Spurtmester'n-trøye - Fra siste post til mål

D 15-16 - Strekkmester'n-trøye - Mellom 14. og 15.post

H 15-16 - Strekkmester'n-trøye - Mellom 18. og 19.post

D 17-20 - Strekkmester'n-trøye - Mellom 18. og 19. post

H 17-20 - Strekkmester'n-trøye - Mellom 16. og 17.post



Hvis samme person leder både sammenlagt og i kampen om spesialtrøyene, vil denne løpe med den gule ledertrøyen. Nr. 2 på lista for spesialtrøyene løper med spesialtrøyene. Alle trøyer deles ut før hvert løp. Trøyene vinnes til odel og eie etter finalen. Hver løper kan bare vinne en trøye. Det er ingen som løper med spesialtrøye på første løpet!

Kveldens klassevinnere:

D17-20: Kristine Kravdal, NTNUI

H17-20: Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK

D15-16: Ida Øverli Støen, Lillehammer OK

H15-16: Even Lien, Gjø-Vard OL og Ola Dåsnes, Vang OL

D13-14: Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

H13-14: Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D11-12: Mari Børke Sætaberget, Vang OK

H11-12: Erik Beitdokken, Lillehammer OK

C-Åpen: Martin Lien Støen, Lillehammer OK

B-Åpen: Emilie Kloppbakken Stenbrenden, Snertingdal IF Orientering

N-Åpen: 27 deltakere, bare vinnere

D10: 9 deltakere

H10: 1 deltaker



Ole Gunnar Kleppa Madslien vant H17-20.



Ida Øverli Støen vant D15-16.



Ola Dåsnes delt førsteplass H15-16​.



Even Lien delt førsteplass H15-16.

De neste løpene i årets Nammo-cup:

Løp nr. 2: Onsdag 18. mai Løten – Parstart mellomdistanse i skogen

Løp nr. 3: Onsdag 15. juni Snertingdal – Langdistanse fellesstart i skogen

Løp nr. 4: Onsdag 24. august Lygna – Mellomdistanse i skogen

Løp nr. 5: Lørdag 17. september Gjøvik – Finale - Jaktstart basert på de andre løpene



Alle resultater, oversikt spesialtrøyer og kart med løyper