Pressemelding fra Per Morten Hoff i arrangørklubben Ready:



Råskinnet arrangeres i år for 24. gang, men det er 26 år siden det første startskuddet smalt. Den gang uten jenter på startstreken fordi vi ikke ønsket å konkurrere med Grete Waitz-løpet som var kun for kvinner.

Men da Grete Waitz-løpet ble nedlagt, åpnet vi selvsagt for kvinnene, og det ble stor suksess. Siste år vi arrangerte, i 2019, lå kvinneandelen på 48 prosent. Svært få løp kan vise til det samme, så kom ikke her å si at kvinnene ikke er noen skikkelige Råskinn!

Vi må innrømme at har vært spent på responsen i år. Å være borte fra løpskartet og uten startnummer på brystet i to år gjør noe med oss. Påmeldingen har gått tregere enn vi har ønsket, men den har heldigvis skutt skikkelig fart nå etter påske.

Som tidligere er det et eget løp for de fra 6 til 10 år, Knøttetassen på ca. 700 m. Råtassen på ca. 3 km er for de mellom 10 og 15 år, mens Råskinnet på 8 km er for alle fra 16 til 80 år.

Det vil være mulighet for påmelding helt fram til en time før start på løpsdagen, på Norges idrettshøgskole ved banen ikke langt fra Sognsvann i Oslo.





Råskinnet byr på variert og utfordrende terreng. (Foto: Stian Schløsser Møller)