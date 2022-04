Av: Rune Helle og Roger Midtstraum

TRONDHEIM

Ren-Eng-jenta som nettopp har avsluttet sin beste langressesong noen gang har mye å forsvare denne sommeren.

– Dette var en fin start på årets friidrettssesong, sier Ingeborg som la bort skiene i påsken etter et turrenn. Hun regner derfor med en kraftig formstigning utover våren. Planen er å starte banesesongen 21 mai i Tønsberg.

– Jeg har løpt minimalt i forkant av mesterskapet. Derfor var beina overraskende pigge. Frem til nå har fokus vært på langrenn, sier hun.

Det var tørre fine løyper i Trondheim. Gress og grus i en skjønn fordeling.

– Fra nå av og fremover blir det bare friidrett, sier den regjerende europamesteren på 1500 meter for junior.

Ingeborg har tidligere prioritert langrenn og friidrett hver til sin tid.

– Vår og sommer har vært avsatt til friidrett. Vinteren til langrenn. Slik blir det trolig ikke i fremtiden, forteller hun.

Til høsten flytter jenta fra Dalsbygda til Trondheim eller Oslo for å studere til byggingeniør.

– Da forsvinner mye av mitt lokale støtteapparat i langrenn. Om det da blir mulig å opprettholde satsingen på dagens nivå vet jeg ikke. Jeg har heller ikke tatt endelig stilling til om det er ønskelig, presiserer hun.

God sesong

Ingrid har hatt en god langrennssesong. Hun ble som best nummer fire på junior NM. Under junior VM på Lygna var hun reserve.

– Jeg har aldri prestert så bra i langrenn tidligere, sier talentet som er junior her en sesong til. Hun vet likevel ikke om det blir ski i fremtiden.

Med en terrengsesong som varte til tett oppunder jul er Ingrid overrasket over hvor bra hun gjorde det i langrenn denne vinteren.

– Skisesongen gikk faktisk over all forventing, presiserer hun.

Ingeborg gikk alt av norgescup i vinter med unntak av en helg da hun var satt ut av korona.

Mye å forsvare

Junior EM-gullet var selvsagt det store høydepunktet for Ingrid i 2021. På senior NM ble det gull på 1500, og sølv på 800. Under junior NM på Askøy vant hun begge mellomdistansene. To gull ble det også på UM.

– Banesesongen i fjor var bare fantastisk, oppsummerer hun.

Terrengsesongen var ikke mye dårligere. Hun vant terreng NM lang løype for junior, mens hun stod over kort løype helgen før i Bergen. I nordisk vant hun juniorklassen, mens det ble sølv under EM i Dublin.

VM det store

U-20 VM i Columbia er det store målet internasjonalt for Ingrid i sommer.

– Jeg har også en liten drøm om å kvalifisere meg for senior EM i Munchen. Det tar jeg eventuelt som en bonus, presiserer Ingeborg som understreker at junior og senior NM på bane også fremdeles henger høyt.

Ingrid vet lite om nivået som møter henne på 1500 meter under junior VM.

– Jeg sikter i alle fall mot en finale. Så ambisiøs må jeg ha lov til å være, avslutter Ren Eng-jenta som ikke har noen problemer med å holde beina på bakken.

Resultater Kvinner junior

Startnr. Navn Klubb Tid 52 Ingeborg Østgård Ren-Eng, FIK - Friidrett 06:55 54 Selma Nevin Strindheim IL 07:40 48 Hedda Høntorp Oppegård IL 08:03 51 Mari Eidsmo Freidig 08:09 49 Ingrid Kilvær Nilssen STEINKJER 44:11



Starten kvinner junior og Kvinner veteran Fra venstre: Hedda Høntorp, Elisabeth Stubberud, Mari Eidsmo, Ingeborg Østgård, Katharina Kahrs, Selma Nevin, Ingrid Kilvær Nilssen og Mette Eid Løvås.

Resultater kvinner veteran:

Startnr. Navn Klubb Tid Klasse 53 Elisabeth Stubberud Strindheim IL 7:51.3 KV 35-39 47 Katharina Kahrs Strindheim IL 7:52.1 KV 35-39 50 Mette Eid Løvås Strindheim IL 8:43.0 KV 50-54