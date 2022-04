Etter to års Covid fravær var endelig den tradisjonell Lørdagskjappen tilbake i o-sporten. Årets løp var lagt til Skihytta i Mossemarka og som vanlig bød OK Moss på krevende orientering. I Mossemarka må en ha full kontroll på orienteringen og følger en ikke med kan det fort bli en stor bom. Dagens distanse var mellomdistanse.

Herrenes eliteklasse var ekstra stor og var derfor splittet i to klasser etter klubbtilhørighet. Den ene klassen ble vunnet av Eirik Langedal Breivik, NTNUI 11 sek foran Ralph Street, Bækkelaget. I den andre klassen ble de seier til Fredrikstads landslagsløper Gaute Steiwer, her fulgte to veteraner på de neste plassene: Landslagstrener Anders Nordberg, Nydalens SK og Olav Lundanes, Halden. O-kongen Olav Lundanes bestemte seg i vinter for å legge opp på toppnivå etter en fantastisk o-karriere, likevel var han med helt i toppen i dag.

I dameklassen ble det seier til finske Anu Tuomisto, som løper for NTNUI. Her fulgt Nydalens Anne Margrethe Hausken Nordberg på 2. plass, mens 3. plassen gikk til Ane Dyrkorn, NTNUI.

Resultater

D 21-E, 5 640 m:

1) Anu Tuomisto, NTNUI, 38.03,

2) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 38.24,

3) Ane Dyrkorn, NTNUI, 38.35,

4) Helena Karlsson, Nydalens SK, 40.36.

H 21-E1, 6 510 m:

1) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 38.10,

2) Ralph Street, Bækkelagets SK, 38.21,

3) Elias Jonsson, NTNUI, 39.24,

4) Anders Vister, Bækkelagets SK, 39.41.

H 21-E2, 6 430 m:

1) Gaute Steiwer, Fredrikstad SK, 36.56,

2) Anders Nordberg, Nydalens SK, 38.07,

3) Olav Lundanes, Halden SK, 38.41,

​4) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 39.01.

D 17-18 E, 4 480 m:

1) Marie Scheele, Nydalens SK, 39.48, 2

) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 40.22,

3) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 40.36,

4) Erika Lind-Larsen, OK Moss, 42.53.

D 19-20 E, 5 380 m:

1) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 45.42,

2) Åsne Haavengen, NTNUI, 46.41,

3) Kristine Kravdal, NTNUI, 50.03,

4) Tina Kalleson, Oppsal Orientering, 52.07.

H 17-18E, 4 850 m:

1) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 30.19,

2) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 30.57,

3) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 33.57,

4) Lars Lien, Gjø-Vard OL, 34.08.

H 19-20E, 5 900 m:

1) Andreas Dale, Bergens TF, 46.20,

2) Sivert Poppe, Fredrikstad SK, 46.59,

3) Johan Eger, Kongsberg OL, 49.06,

4) Marius Bakke, Fossum IF, 52.26.

Foto: Bjørn Hauge og Stein Arne Negaard,