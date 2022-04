Velkommen til løpskarusell i vår flotte og raske trasé!

Start og mål er ved Gamle Kaland Stasjon, like ved E39 (vis à vis MB Autosalg).

Løypene er flate går på asfaltert gang- og sykkelvei langs traseen til Osbanen, på vestsiden av Kalandsvatnet.

Det blir premiering av vinnere i alle klasser, samt premie til alle i barneløpet. I tillegg blir det trekning av premier på startnummer til hvert løp.

Påmeldingsfrist blir løpsdag kl. 17.00. Det er greit med parkering på stedet. Det vil være parkeringsvakter som viser vei.

Det er ikke toaletter på start/mål, men vi disponerer toaletter i Kaland Idrettshall ca. 2 km fra start/mål.

Løypetraseen:

Start like ved MB Auto på Kalandseidet (ved Kismulveien 16). Både 3, 5 og 10 km følger den nye flotte sykkelstien mot Kismul (gamle Os-banetraseen). Vending halveis. Løypen er nesten flat og er dermed meget rask. Ettersom vi løper tur/retur i traseen, holder alle løpere til høyre for å unngå kollisjon med motgående løpere.

Løpsdatoer Kaland Løpskarusell 2022

25. april - 9. mai - 23. mai



Distanser:

600 meter - 3 km - 5 km - 10 km (Kontrollmålt)



Starttidspunkt

18.30 Barneløpet 600 meter

19.00 Fellesstart 3km - 5km - 10km



Valg av distanse:

Alle blir påmeldt 3 km, valg av distanse kan tas av den enkelte løpsdagen ved å løpe den distansen man ønsker. Systemet flytter automatisk løperne til korrekt distanse underveis.



Pris for løpene:

Barn (0-14 år) : 250,- for alle 3 løp / kr 100.- per løp.

Voksen (15+ ) : 400,- for alle 3 løp / kr 150.- per løp.