Årets Skarverenn ble en opplevelse av solskinn på høyfjellet, og tusenvis av skigåere i gode løyper avsluttet med en skikkelig fest på Ustaoset slik Skarverennet har for vane.

Og i år var det ekstra gledelig å kunne få et Skarverenn under gode forhold, det har vært mye motgang de siste årene. Rennet ble avlyst på grunn av sterk vind i 2018, i 2019 ble det gjennomført i regnvær og kraftig motvind. Og de to siste årene er det koronaviruset som har stoppet Skarverennet fra å bli gjennomført. Og under slik uflaks kan det være lett å gi opp, både for deltagere og arrangører. Dette var derfor en viktig utgave av dette tradisjonsrike rennet som neste år planlegger sitt 50-årsjubileum.

Og det var som vanlig en konkurranseklasse med mange av våre beste langrennsløpere, i tillegg til en trimklasse. Denne blandingen er kanskje noe som gir Skarverennet dets sjel.

En av dem som stilte i konkurranseklassen var den tidligere skihelten Bjørn Dæhlie som viste at han fremdeles kan gå fort på ski, alderen tatt i betraktning. Han gjennomførte de 37 kilometerne fra Finse til Ustaoset på 1:48:16, som ga en klar seier i klasse M51-55, nesten 12 minutter foran nestemann. Totalt ble han nummer 55 blant mennene i konkurranseklassen.

Den som fikk mest oppmerksomhet var nok Therese Johaug, naturlig nok på grunn av at hun vant rennet, for 11. gang, 5 minutter foran Ragnhild Haga. Men ikke minst fordi hun nå avslutter karrieren som toppidrettsutøver. Og gjennom hele løypen fikk hun applaus fra alle dem hun passerte på vei mot målgang på Ustaoset, og en rørende hyllest i forbindelse med premieutdelingen.

Simen Hegstad Krüger vant herreklassen. På andreplass kom Andreas Fjorden Ree, 22-åringen som overrasket alle i vinter med å ta NM-gullet på 50 km. Han lå klistret på Simen Hegstad Krüger gjennom hele rennet.

Det var også Therese Johaug og Simen Hegstad Krüger som vant forrige gang rennet ble arrangert i 2019 , men da under krevende forhold.

Men denne gangen var altså Skarverennet tilbake for fullt. Tidligere har de rundt 12.000 startnumrene blitt utsolgt i god tid før rennet, denne gangen meldte arrangørene at de nærmet seg 8000 påmeldte. Dette er ganske bra i forhold til frafallet som har vært på norske turrenn. Av resultatlistene ser vi at 6128 faktisk fullførte Skarverennet. Så får vi håpe at dette rennet blir husket av de mange skiglade som vurderer å melde seg på neste år.



Therese Johaug la ikke bort innsatsen i sitt avslutningsrenn som toppidrettsutøver, hun holdt høy fart og vant med god margin.

15 beste kvinner konkurranseklasse:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2001 Therese Johaug NANSEN, IL K31-35 1:33:42 2 2003 Ragnhild Haga ÅSEN IL K31-35 1:38:33 3 2018 Maren Wangensteen ØYSTRE SLIDRE IL K31-35 1:38:35 4 2007 Marit Bjørgen ROGNES IL / TEAM RAGDE CHARGE K41-45 1:40:58 5 2015 Elena Rise Johnsen ASKER SKIKLUBB / MADSHUS K21-25 1:41:06 6 2006 Emilie Fleten GOL IL K26-30 1:41:18 7 2067 Amalie Galaaen Røthe VOSS IL K17-18 1:44:19 8 2008 Marte Mikkelsplass BROMMA IL K19-20 1:45:14 9 2023 Kristin Austgulen Fosnæs FOSSUM IF K21-25 1:47:13 10 2157 Maria Strøm Nakstad K31-35 1:48:49 11 2012 Sigrid Leseth Føyen KJELSÅS IL K21-25 1:51:05 12 2028 Anikken Gjerde Alnæs RUSTAD IL/OSLO SPORTSLAGER K26-30 1:52:26 13 2158 Tuva Toftdahl STAVER TEAM STRAYE WATERWELL / HEMING IL K31-35 1:53:00 14 2129 Johanne Jarbeaux GJELLERÅSEN IF K17-18 1:53:53 15 2081 Ingrid Brattabø OSTERØY IL / NTG GEILO K19-20 1:56:00

Simen Hegstad Krüger leder rennet, Andreas Fjorden Ree henger på ham.

15 beste menn konkurranseklasse:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1 Simen Hegstad Krüger LYN SKI M26-30 1:25:57 2 16 Andreas Fjorden Ree STØREN SPORTSKLUBB M21-25 1:26:47 3 6 Andrew Musgrave RØA IL M31-35 1:27:33 4 3 Sjur Røthe VOSS IL M31-35 1:27:44 5 41 Martin Kirkeberg Mørk DRAMMENS BALLKLUBB M21-25 1:27:54 6 4 Martin Løwstrøm Nyenget LILLEHAMMER SKIKLUB M26-30 1:29:33 7 8 Tord Asle Gjerdalen FOSSUM IF M36-40 1:29:54 8 14 Jon Rolf Skamo Hope HYEN IL M21-25 1:30:40 9 11 Filip Fjeld Andersen GEILO IL M21-25 1:30:50 10 35 Even Solem Michelsen BYÅSEN IL / TEAM ELON MIDT NORGE M21-25 1:30:51 11 20 Alvar Alev HEMING, IL / TEAM OBOS M26-30 1:31:15 12 33 Sindre Fjellheim Jorde ASKER SKIKLUBB M26-30 1:31:29 13 17 Gaute Kvåle RØLDAL IL M26-30 1:31:48 14 7 Harald Østberg Amundsen ASKER SKIKLUBB M21-25 1:33:28 15 18 Morten Eide Pedersen LILLEHAMMER SKIKLUB M31-35 1:34:00



Marit Bjørgen passerer en gruppe som heier ivrig på henne. Hun mottok mye jubel på sin vei over fjellet, inn til 4. plass. Hun kan fremdeles gå fort på ski.



Det var vindstille og solen varmet godt, så noen tok sjansen på å vise frem huden sin til solen, slik som Synne Lund Flaa.



I konkurranseklassen startet kvinnene 15 minutter før mennene. Noen kvinner ble tatt igjen av menn, slik som Tord Asle Gjerdalen gjør her. Han passerer Kristine Stavås Skistad og Mathilde Hagen Rønning.



En jevn strøm av skiløpere passerer langs Hallingskarvet, den berømte profilen i Skarverennet. Her kommer Magnus Hørthe Lollik-Andersen.

Det var gode forhold og fine skispor. Det var en jevn strøm av løpere som passerte langs Hallingskarvet. Litt bedre plass i løypen enn det har vært tidligere.



Norsk flagg, solbriller, blide fjes og Hallingskarvet. Det er viktige ingredienser i Skarverennet.

Dette er ekte Skarverennstemning.

Deltakerne ankommer Finse i flere tog, så det blir en jevn fordeling av skiløpere uti løypen. Når du har kommet så langt som til Finse gjenstår bare å gå på ski de 37 kilometrene til Ustaoset.

I tog etter tog kommer skiløperne til Finse. Det er også mulig å starte på Haugastøl, men de fleste foretrekker å gå fra Finse.

Det var god plass i løypen.



Der er tre drikkestasjoner som serverer vann og sportsdrikk til løperne.



Når man har kommet til bakketoppen etter den siste matstasjonen så går løypen stort sett nedover mot Ustaoset. Da synes de fleste at man kan ta seg en pust i bakken. Jägertoppen er alltid en populær milepæl.



Feiringen av gjennomført Skarverenn begynner gjerne før man har kommet i mål.

På Ustaoset er det både målgang og fest.

Om det er stemningen eller skirennet eller naturen som frister deltagerne i Skarverennet er ikke så godt å si. Uansett er vi imponert av at tusenvis velger å gå på ski den lange turen langs Hallingskarvet.