Det var den regjerende verdensrekordholderen på 10 km som vant Marathon Hamburg, på en sterk tid til å være debutant. 2:17:23 er den raskeste tid av en debutant noensinne.

I herreklassen ble Eliud Kipchoges løyperekord på 2:05:30 fra 2013 slått av Cybrian Kotut. Han klokket inn på 2:04:47, og kom akkurat foran den ugandiske debutanten Stephen Kissa som krysset målstreken ett sekund bak vinneren.

De 10 beste menn og kvinner:

Results, Men: Frauen: 1. Cybrian Kotut KEN 2:04:47 1. Yalemzerf Yehualaw ETH 2:17:13 2. Stephen Kissa UGA 2:04:48 2. Fikrte Wereta ETH 2:26:15 3. Workineh Tadesse ETH 2:05:07 3. Bone Cheluke ETH 2:26:23 4. Victor Kiplangat UGA 2:05:09 4. Tseginesh Mekonnen ETH 2:26:29 5. Abebe Negewo ETH 2:06:05 5. Kristina Hendel CRO 2:27:29 6. Masresha Bere ETH 2:06:44 6. Priscah Jeptoo KEN 2:28:48 7. Edwin Kiptoo KEN 2:06:52 7. Rosa Chacha ECU 2:28:52 8. Abraham Kiptoo KEN 2:06:59 8. Gadise Mulu ETH 2:28:37 9. Bazewe Asmare ETH 2:07:13 9. Deborah Schöneborn GER 2:29:51 10. Bernard Ngeno KEN 2:07:27 10. Jana Soethout GER 2:34:28



Cybrian Kotut jubler som vinner av Hamburg Marathon. Bak ham jubler Stephen Kissa også. (Foto: Haspa Marathon Hamburg / Hoch Zwei)

Det var en god del norske i Marathon Hamburg, men vi får ikke tatt ut liste over disse fra resultatlisten. Vi varslet tidligere at Maria Sagnes Wågan skulle prøve seg på EM-kravet, men det ser ut til at hun har brutt etter 25 km med halvveispassering på 1.16.29.

Kristian Ulriksen og Alexander Kirkeberg løp bra og ble nummer 29 og 30 med 2.23.28 og 2.24.02. Mange norske deltok.

De beste norske menn:

Place Pl.AC Name Startnr. Club AK Finish Brutto 29 2 Ulriksen, Kristian (NOR) 1009 Tromsø Løpeklubb M/W 35 1983-1987 2:23:25 2:23:28 59 12 Monssen, Ketil (NOR) 1039 BFG Bergen Løpeklubb M/W 35 1983-1987 2:36:14 2:36:26 30 11 Kirkeberg, Alexander (NOR) 1007 Namdal Løpeklubb MH/WH 1993-2004 (Hauptklasse) 2:23:59 2:24:02 62 16 Dr. Pereira, André (NOR) 1064 Idrett uten alkohol IUA MH/WH 1993-2004 (Hauptklasse) 2:36:30 2:36:42 74 6 Fleisje, Henrik (NOR) 1056 – M/W 40 1978-1982 2:38:42 2:38:54 178 29 Scharnewski Ulltang, Alexander (NOR) 1116 Sky Blazers Oslo M/W 40 1978-1982 2:51:25 2:51:49 190 44 Grønhovd, Lars (NOR) 1417 Modum FIK M/W 35 1983-1987 2:51:57 2:52:22 278 27 Gebregziabher, Teklu (NOR) 1477 Grimstad Løpeklubb M/W 45 1973-1977 2:56:58 2:57:22 298 20 Kilen, Gaute (NOR) 1381 Grimstad Løpeklubb M/W 50 1968-1972 2:57:42 2:58:12 305 60 Müller, Joshua (NOR) 1258 Drahtesel-lützelbach.de/ TV Miltenberg M/W 30 1988-1992 2:57:59 2:58:19 374 74 Bjørklund, Espen (NOR) 2145 Grimstad Løpeklubb M/W 40 1978-1982 3:00:41 3:01:11 384 77 Sletten, Arild (NOR) 2037 Holum M/W 40 1978-1982 3:01:33 3:01:57 399 41 Tyberg, Bjørnar (NOR) 2054 Modum FIK M/W 45 1973-1977 3:02:25 3:02:50

De beste norske kvinner:

Place Pl.AC Name Startnr. Club AK Finish Brutto 28 2 Dyrkolbotn, Randi Marie (NOR) F1043 MHI M/W 40 1978-1982 3:01:00 3:01:22 48 2 Saanum, Inger Dagny (NOR) F1041 GE Healthcare M/W 55 1963-1967 3:11:59 3:12:21 133 31 Reimers, Helene (NOR) F1289 Team Don Carlos MH/WH 1993-2004 (Hauptklasse) 3:29:40 3:31:39 261 41 Wiig, Marianne (NOR) F1363 – M/W 40 1978-1982 3:44:08 3:47:11 585 8 Duesund, Anita (NOR) F2327 – M/W 60 1958-1962 4:04:42 4:08:55