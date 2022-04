Monolittløpet ble arrangert av Idd SK og gikk storparten av den 9 km lange løypa på skogsveier og stier i kuperte terreng. Starten fant sted på Ystehede, mens målgang var på Halden Torg. Løpet går på historisk grunn langs Iddefjorden og rett forbi steinbruddet der granitten som blant annet er brukt til Monolitten i Vigelandsparken ble tatt ut for rundt 100 år siden.



Monolittløpet ble første gang arrangert i 2013, men ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av korona-restriksjoner. Årets løp var derfor det åttende. Totalt var det i år 67 deltakere (21 kvinner og 46 menn) som fullførte det krevende terrengløpet.



Løyperekord: Camilla Bønøgård på vei oppover den hardeste bakken i Monolittløpet. Slitet ble belønnet med både seier og ny løyperekord.



I kvinneklassen tok, ikke overraskende, Camilla Bønøgård (som for to uker siden løp maraton på 2:47:28) en solid seier og hadde dessuten kun fire herreløpere foran seg i mål. Med tiden 39:04 satte hun også ny løyperekord. Den gamle tilhørte Tessa Frenay og var på 40:25 fra 2019. På 2. plass i kvinneklassen kom franske Emma Bert på 44:43, mens o-løper-veteran Kajsa Nilsson tok 3. plassen med 50:14.



Herreklassen ble vunnet av Victor Borge Svendsen på 37:40. Men tett bak, på de to neste plassene, fulgte Lars-Kristian Eriksen på 37:45 og Pål Asbjørn Kullerud på 37:50.



Både dame- og herrevinneren løper for øvrig for den lokale Halden-klubben Gimle IF.



Monolittstafetten

Rett etter Monolittløpet ble Monolittstafetten arrangert. Denne består av 10 etapper på alt fra 250 til 2600 meters lengde og totalt 12,5 km. Ti lag deltok og totaltvinner her ble "Halden Idrettslag løpegruppe 1" med tiden 49:13 min. Se egne resultater for stafetten her.



ALLE RESULTATER



Resultater kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid Differanse 1 Camilla Bønøgård Gimle IF 39:04.00 0:00.00 2 Emma Bert Clermont Athlétisme Auvergne 44:43.00 5:39.00 3 Kajsa Nilsson HALDEN 50:14.00 11:10.00 4 Tove Gundersen Olsen Tistedalen FL / Tfl 51:21.00 12:17.00 5 Inger Helene Kjerkreit HALDEN 52:47.00 13:43.00 6 Henriette Jelsnes RAKKESTAD 55:14.00 16:10.00 7 Anita Henriette Solholt Berg IL 55:45.00 16:41.00 8 Ane-Marthe Hop-Hansen GAMLE FREDRIKSTAD 57:53.00 18:49.00 9 MaryGrace Pernevi HALDEN 59:07.00 20:03.00 10 Helene Marie Berg DEGERNES 59:08.00 20:04.00 11 Madeleine Lund TISTEDAL 59:14.00 20:10.00 12 Ann-Kristin Bigum Fresenius Kabi BIL 59:33.00 20:29.00 13 Ida Ormestad HALDEN 1:02:15.00 23:11.00 14 Celine Larsen Celine Larsen / Fresenius Kabi 1:04:21.00 25:17.00 15 Nanna Signebøen Tistedalen FL 1:05:18.00 26:14.00 16 Tonje Culbertson HALDEN 1:08:35.00 29:31.00 17 Ingjerd Vangstad HALDEN 1:08:44.00 29:40.00 18 Mariette Granfelt HALDEN 1:10:59.00 31:55.00 19 Solveig Rinaldo Dannevig HALDEN 1:11:00.00 31:56.00 20 Kristine Græsdal Jenssen Leif Grimsrud As 1:15:33.00 36:29.00 21 Amalie Olsen TISTEDAL 1:27:04.00 48:00.00



Resultater menn

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid Differanse 1 Victor Borge Svendsen Gimle IF 37:40.00 0:00.00 2 Lars-Kristian Eriksen SARPSBORG 37:45.00 0:05.00 3 Pål Asbjørn Kullerud VARTEIG 37:50.00 0:10.00 4 Per Morten Finstad Tistedalen FL 39:00.00 1:20.00 5 Bjørnar Degnes Gimle IF 39:51.00 2:11.00 6 Sondre Signebøen Tistedalen FL 40:19.00 2:39.00 7 Joakim Vatne YVEN 41:11.00 3:31.00 8 Jonas Veka Tretli Team Salomon Norge 41:18.00 3:38.00 9 Ole Richard Holm-Olsen Halden IL 43:21.00 5:41.00 10 Willy Forsell Midgard Hiderløpsklubb 43:22.00 5:42.00 11 Jonas Authen El-Smart Installasjon 43:30.00 5:50.00 12 Ruben André Sagli Houmsmoen Halden IL 44:37.00 6:57.00 13 Magnus Glomsrød Gimle if 45:14.00 7:34.00 14 Magne Stenbråten HALDEN 45:52.00 8:12.00 15 Oskar Kristiansen Leif Grimsrud As 46:08.00 8:28.00 16 Jonathan Breda HALDEN 46:33.00 8:53.00 17 Andreas Vingerhagen HALDEN 47:50.00 10:10.00 18 Arne Petter Omholt OSLO 48:29.00 10:49.00 19 Eirik Pedersen Halden IL 48:44.00 11:04.00 20 Mats Lilledal Jan G. Lilledal AS 50:22.00 12:42.00 21 Carl Erik Skagen Byggeklossen Barnehage 51:17.00 13:37.00 22 Willy Handelsby HALDEN 51:58.00 14:18.00 23 Andreas Engen HALDEN 52:46.00 15:06.00 24 Magnar Kristiansen Leif Grimsrud As 52:58.00 15:18.00 25 Nils Brodersen HALDEN 53:09.00 15:29.00 26 Reidar Eliassen HALDEN 53:41.00 16:01.00 27 Fredrik Fange Leif Grimsud As 53:46.00 16:06.00 28 Christian Ebeltoft HALDEN 54:43.00 17:03.00 29 James Daniel Culbertson HALDEN 55:09.00 17:29.00 30 Øystein Giljebrekke TISTEDAL 56:56.00 19:16.00 31 Tore Wennevold FREDRIKSTAD 57:02.00 19:22.00 32 Sadat Muharremi TISTEDAL 57:36.00 19:56.00 33 Torbjørn Larsen Tistedalen FL 58:10.00 20:30.00 34 Kristian Johan Marhaug Run2beer 58:11.00 20:31.00 35 Arild Skagen Saugbrugs BIL 59:02.00 21:22.00 36 Svein Svendsen Ttif Tistedal 59:05.00 21:25.00 37 Andreas Lervik SARPSBORG 1:00:53.00 23:13.00 38 Baste Bråten GAMLE FREDRIKSTAD 1:04:12.00 26:32.00 39 Amund Skogmann TISTEDAL 1:04:17.00 26:37.00 40 Hans Jacob Mydske Koll IL 1:06:56.00 29:16.00 41 Audun Holt HALDEN 1:07:02.00 29:22.00 42 Jan-Erik Juliussen TISTEDAL 1:14:38.00 36:58.00 43 Sebastian Munch Haldenrun2beer 1:14:42.00 37:02.00 44 Frank Strudahl Hansen Tistedalen FL 1:20:56.00 43:16.00 45 Kjetil Fredriksen Løken Idd Sportsklubb 1:23:45.00 46:05.00 46 Marius Kihle BORGENHAUGEN 1:26:57.00 49:17.00