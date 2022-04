Bjørn er bosatt i Tønsberg, og driver med både løping og triatlon. Han har vært styremedlem i Kondis i en årrekke og har også verv i Vestfold friidrettskrets. Han stiller gjerne til start i løp og har også vært svært aktiv i den lokale triatlonklubben. I tillegg til å være ambassadør i Kondis, er han også ambassadør for Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton.

– Jeg synes det er svært hyggelig å kunne være ambassadør for Kondis. Dette er en organisasjon jeg brenner veldig for, og jeg synes det er hyggelig å kunne tilby alle som har interesse for løping, triatlon, langrenn og kondisjonsidretter generelt å kunne få 100 kroner i rabatt om de melder seg inn, sier han, og fremhever at det er mange fordeler med å være medlem i Kondis.

– I tillegg til å få abonnement på bladet, og mange flotte treningstips i bladet og på Kondis.no, har vi også mange medlemsfordeler og gode rabattavtaler slik at en kan tjene inn medlemskapet ganske fort, forteller han.

Her finner du en fullstendig oversikt over Kondis sine medlemsfordeler.

Er du ikke medlem kan du melde deg inn her. Husk å oppgi ambassadørkode 135.

Bjørn er også på Instagram. Her kan du finne han som @skottemannrunning.