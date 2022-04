Det er KM-klasser fra 11 år og oppover, men det blir løp også for aldergruppen 6-10 år. KM-distansene er 800 m for 11-14 år, 1600 m for J/G 15-19 år, KJ22, KS og KV mens MJ22, MS og MV løper 3200 m. Løpet er åpent for alle, men for å delta i KM må man representere en av kretsens friidrettsklubber.



Frist for online påmelding er i løpet torsdag 28. april. Pål Jostad i Moelven IL melder at de er klare for langt flere enn de snaut 50 påmeldte så langt. Det er så langt ingen påmeldte i noen av seniorklassene! Her er altså muligheten for å sikre seg i dobbelt forstand billig KM-medalje i starten av sesongen absolutt til stede. Startkontingenten er nemlig på moderate 100 kr. PÅMELDING



I det siste felles mesterskapet for daværende Hedmark og Oppland Friidrettskret vant FIK Orions Even Brøndbo Dahl et overlegent KM-gull, mens da 16-år gamle Ingeborg Østgård fra FIK Ren-Eng hadde beste tid uansett i kvinneklassene. Reportasje her: Even Brøndbo Dahl suveren i KM terrengløp





Even Brøndbo Dahl på vei til KM-gull på Mjøsen Golfklubb 1. mai 2019. (Foto: Sara Skarabot Pedersen)



Innbydelse KM terrengløp 2022

Samleside for KM terrengløp med reportasjer, bilder og alle resultater 2002-2019.

