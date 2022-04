(Tekst og foto: Stein Arne Negård)



Ukas samlingsplass med sportsalg delvis i sol.

Kupert sesongstart

Furuberget er nærområdet til Hamar med mange stier, noen tette områder og tornebusker kan forekomme. Terrenget er ganske kupert, noe som stiller krav til kondisjonen, og løypene hadde en del retningsforandringer som satte rettingssansen på prøve. Løypelegger Eskil Sande Gullord som er aktivitetskoordinator i Mjøs-o hadde lagt fine og utfordrende løyper.

Ukas løyper man kunne velge mellom:

D 1,5 km - 9 poster H 1,5 km - 9 poster

D 2,5 km - 12 poster H 2,5 km - 14 poster

D 3,5 km - 16 poster H 3,5 km - 17 poster

D 4,5 km - 18 poster H 4,5 km - 18 poster

D 5,5 km - 20 poster H 5,5 km - 20 poster



Påmelding til løpene foregår på nett, med muligheter for etteranmelding på løpsdagen hvis det er igjen kart. Denne sesongen er løpene tilbake til normale rutiner ved at man velger ledig starttid på samlingsplass. Løpene går fast på tirsdager som tidligere år med unntak av to løp som går på onsdager. Det er satt opp 20 løp på årets terminliste.



Resultater og litt omtale på nettsidene til Innlandet bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalg



Konsentrert før start.



Venter på startsignal.



Løpere mot mål.



Helga Hansen mot mål.



Jan Åsmund Sætaberget målstempler.



Kjersti Narum mot mål.



Tore Stenseth mot mål.