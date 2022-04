Denne uken startet sesongen for Kaland løpskarusell, som består av i alt tre løp. Foruten dette så blir det løp 9. og 23. mai. I alt 55 løpere stilte til start i dette første løpet.

Og på samme måte som i åpningsløpet i fjorårets utgave av denne karusellen så satte Robert Hisdal løyperekord på 3 km. Han forbedret altså sin egen løyperekord, fra 9:11 til 9:08.

Og i tillegg gjorde Sondre Øvre Helland et sterkt løp på 10 km. Med tiden 31:54 var han bare to sekunder etter sin egen løyperekord fra 2019. Så Viking-løperen ser ut til å være i form. Han er påmeldt helmaraton i Bergen City Marathon til helgen, en distanse han har vunnet der tidligere.

Solveig Vannes var beste kvinne på 10 km. Hun løp inn til personlig bestetid, 44:45. Og etter løpet fortalte Solveig at det for henne ble enten dette løpet i Kaland Løpskarusell eller Bergen City Marathon til helgen. Så dermed får vi ikke sett henne i helgens store løpsbegivenhet i Bergen, hvis hun ikke ombestemmer seg da.

På 3 km ble beste kvinne en veldig ung løper, 10 år gamle Pia Kaland. Ung var også herrevinneren på 5 km, som ble 14 år gamle Martin Mjelde. Ann-Helen Dalen var beste kvinne.

Alle resultater fra Kaland Løpskarusell Løp 1, 25. april

Kaland Løpskarusell er i gang med første løp. Robert Hisdal og Sondre Øvre Helland langer ut i front.

Resultat menn 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 406 Robert Hisdal STRAUME M40-44 09:08 2 303 Petter Rasmussen BFG Bergen Løpeklubb M50-54 12:05 0 402 Oliver Galleberg NESTTUN M0-9 15:37 3 316 Lars Johan Ulveseth Team Ulveseth M45-49 15:47 4 307 Marius Anfindsen Kalandseid M14-15 16:13 0 424 Nived Ardawatia NESTTUN M0-9 18:47 5 311 Ludvig Sanne Kalandseid IL M10-11 21:23 6 417 Thomas Brunborg NESTTUN M35-39 22:47 0 418 Julian G.brunborg NESTTUN M0-9 22:49 0 425 Lukas Correa Takle Kaland Idrettslag M0-9 23:08 7 317 Egil Eugen Hopland Eknes Kalandseid IL M10-11 26:22



Petter Rasmussen inn til andreplassen, men må se at Robert Hisdal slår ham med over tre minutter.



Unge Oliver Galleberg løper her inn til en sterk tredjeplass på 3 km. Vi regner med at han er lillebroren til Mathea Galleberg, som her fungerer som pådriver og fartsholder.

Resultat kvinner 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 413 Pia Kaland Kalandseid K10-11 14:58 2 308 Hermine Mellin-Olsen Kalandseid IL K10-11 16:15 3 401 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 16:16 4 423 Lotta Amara Faugstad Ojukwu Kaland K10-11 17:17 5 419 Sarah Ure Kalandseid IL K10-11 18:23 6 422 Thilla Lee KALANDSEIDET K10-11 21:35 7 306 Marthe Anfindsen Kalandseid K10-11 21:38



På 3 km ble beste kvinne en veldig ung løper, 10 år gamle Pia Kaland.



Renate Galleberg ser ut til å være mest opptatt med å heie Hermine Mellin-Olsen inn til mål.



Renate Galleberg dukker opp alle steder det arrangeres løp. Og hun er alltid like begeistret.



Sondre Øvre Helland var bare to sekunder unna sin egen løyperekord på 10 km.

Resultater menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 408 Sondre Øvre Helland BERGEN M23-34 31:54 2 416 Frode Johansen BFG Bergen Løpeklubb M50-54 39:39 3 314 Per Erik Landsvik Fana IL M55-59 55:34



Solveig Vannes perser og vinner på 10 km.

Resultater 10 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 421 Solveig Vannes HSI K45-49 44:45 2 301 Unni Sten Kalandseid IL K55-59 52:58 3 412 Grete Cappelen Smith Kalandseid IL K55-59 55:35



Martin Mjelde.

Resultat 5 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 404 Martin Mjelde Gneist M14-15 16:47 2 411 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG M23-34 17:15 3 415 Jakob Klippen BERGEN M23-34 18:45 4 414 Tore Nymark Varegg Fleridrett M55-59 19:17 5 420 Torstein Frantzen Varegg Fleridrett M50-54 19:30 6 315 Clayton Alves SANDSLI M40-44 19:35 7 309 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 19:45 8 403 Filip Nøkleby FYLLINGSDALEN M16-17 19:53 9 428 Øyvind Frantzen Kalandseidet M60-64 20:29 10 407 Philip Vang Ask Friidrett M40-44 20:42 10 410 Eilif Villanger Ask Friidrett M70-74 20:42 12 313 Torbjørn Midtun KALANDSEIDET M23-34 21:20 13 310 Elias Skålevik ASK M14-15 22:56 14 304 Sondre Engtrø Kalandseid IL M14-15 26:04 15 312 Emil Sanne KALANDSEIDET M20-22 32:15 16 305 Brage Engtrø Kalandseid IL M10-11 34:47 16 409 Emil Harnes Hoff Kalandseid IL M10-11 34:47



Ann-Helen Dalen en en løper som har gjort store fremskritt det siste året. Her heies hun frem av sin coach Robert Hisdal. Hun vinner 5 km for kvinner.

Resultater 5 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 405 Ann-Helen Dalen Sotragjengen K23-34 24:57 2 427 Jannike Lyngtun Kalandseid IL / Balljentene K45-49 28:30