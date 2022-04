Kort løype var ei runde på 3.9 km mens Milslukeren var 7.9 km. Og så var det barneløp med ei rundløype på ca. 500 mn, og der var det egen premiering.

Det var flott stemning og godt og varmt ute i Dyreparken. Og været var av den beste sorten. Og det var mange fornøyde folk som koste seg med noe å drikke og å spise, og det var mange som hadde møtt fram denne torsdagen, og det gjør jo alltid godt!

Starten på Milslukeren klokken 17.15

Starten går for kort løype voksne klokken 17.30

Vi tok en prat med vinneren av kort løype for menn, vinneren av kort løype for damer, ett barn og to øvrige karuselldeltakere og med arrangøren.

Simen Koland, vinneren av kort løype for menn:

Fikk du brukt kreftene dine her i dag, og fikk du spurtet noe?

– Ja, så absolutt! Jeg spurtet en del. Jeg gikk ut ganske hardt fra start, og så løp jeg feil i Kardemomme by, men heldigvis tok jeg igjen alle de som løp forbi meg der.

Hva synes du om løpsforholdene her ute?

– Det var tilnærmet perfekte løpsforhold, og det var gøy å løpe blant geparder, ulver og tigre. Og Abraham Pettersen som etterlyste konkurranse, ja han fikk konkurranse i dag, for jeg bidro med det!

Monica Thortveit (39), vinneren av kort løype for damer:

Var det noen harde partier?

– Ja, det var ganske tøft opp til Kutoppen, siden det var langt og hardt opp på toppen av bakken! Man får en blanding av bakker og utfor og sletter, så dette løpet er som alle andre løp, men det gikk jo i Dyreparken, så dermed er det forskjellige fra andre løp!

Hva er du sterk til i løping?

– Det er på asfalt og på flate partier. Der liker jeg meg best!

Even Rist (8):

Liker du deg i Dyreparken?

– Ja! Og det er fordi det er tømmerrenne, lekepark og klatrepark her.

Skal du løpe fort i dag?

– Ja, jeg skal løpe ganske fort, og pappa og mamma liker det. Jeg vil spurte litt, men ikke slik at jeg blir sliten. Løping er ikke så forskjellig fra sted til sted, siden løping er løping!

Manuel Sparta (43) Deltaker

Hvorfor er det gøy i Dyreparken?

– Jeg kommer fra Italia, så forandring fryder! Og så er dette et spesielt område å løpe i. Man får sett noen av dyrene, og så er det fint vær i dag, så det er topp!

Er det noe eller noen som du ønsker å se og å oppleve i Dyreparken?

– Alle er velkomne her hos oss i karusellen. Det er gøy med gepardene. Og så er det gøy med bobbanen og tømmerrenna, og man opplever fart og spenning der. Og så får vi se litt av Dyreparken, og hva de ansatte kan vise frem her.

Har du noen gode minner herifra?

– Ja, og dette er 3. gang som jeg løper i Dyreparken. Jeg er veldig fornøyd med at løpet går i april siden det er varmt i været da. Løpet gikk i slutten av september i fjor, og da var det kaldt. Jeg løper bare for gøy, og jeg konkurrerer mot kona.

Willy Jensen (48) Deltaker

Hva ser du frem til i dag?

– Det er å se tigre. Jeg har vært gjennom løypa, jeg har spasert gjennom. Det er mange fine opplevelser i den, og man treffer mange folk!

Var løypa ok?

– Ja, den var grei. Det er både oppfor og nedfor av bakker. Så det er god variasjon, og man kan løpe fort i løypa!

Hvordan disponerte du kreftene?

– Jeg begynte rolig. Og deretter holdt jeg et litt høyt tempo, og så spurtet jeg på slutten!

Kjenner du noen i karusellen?

– Ja, jeg kjenner flere, men ikke så mange. Jeg jobber på A3 Ressurs i Vennesla, og det er mange derfra som løper her i dag, og de ansatte der kjenner jeg!

Tor Helge Fosselie (70) Arrangør fra Terrengutvalget

Hva skal vi glede oss til i dag?

– Det er at det kommer mye folk, og at det er flott vær. Det er supre omgivelser. Og vi får sett dyr fra Dyreparken!

Hvorfor liker så mange karuselldeltakere seg i Dyreparken?

– Det er fordi det er mange flotte dyr, og mange aktiviteter som man kan drive med. Og så er det mye flott å se på av løsninger som har blitt valgt.

Hva vil du oppfordre deltakerne til?

– Det er å ta med seg godt humør, og forsøke å få noen gode tider. Det er mye asfalt, så løpet går fort. Og så er det få korte oppforbakker å løpe i, så man bør forberede seg på å løpe hardt frem til Kutoppen!

– Og så fikk vi besøk av Kristiansand Postorkester, og de spilte flotte og vakre Sørlandsmelodier, og det satte mange pris på.