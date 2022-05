Våren er her og rulleskiene er for flere nå i ferd med å ta over for langrennsskiene. I mange tilfeller innebære det at marka og fjellene byttes ut med bilveier og trafikk. Det kan derfor være på sin plass å minne om "Rulleskivettreglene" for trygg ferdsel i trafikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen







For å unngå skader og ulykker når man trener på rulleski kan det vær lurt å sette seg inn i, og ikke minst følge, rulleskivettreglene som er utarbeidet av Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.



Rulleskivettreglene For å trene i trafikken må du beherske rulleski godt. Dette gjelder særlig bremsing og vending. All opplæring og undervisning må skje på steder uten biltrafikk. Barn under 15 år bør ikke gå på rulleski på trafikkerte veier. Ved bruk av veibanen går du i hovedsak på høyre side av veien. Tren kun på steder hvor du er godt kjent. Unngå stor trafikk, farlige utforkjøringer, svinger og veikryss. Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken. Kle deg synlig og bruk alltid refleks. Treningen bør foregå i dagslys. Bruk alltid hjelm. Glem heller ikke briller som beskytter øynene. Unngå musikk på øret for å ha fullt fokus i trafikken. Sørg for at utstyret er i orden og godt vedlikeholdt - sjekk stavpigger og ski før bruk. Staver med trinser på diameter ≥30 mm anbefales under organisert trening, og blir påbudt i rulleskikonkurranser fra 01.07.2022.

Husk hjelm: Hjelm er en selvfølge når man går på rulleski. (Foto: Bjørn Johannessen)

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957