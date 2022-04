Da er det igjen klart for Ask stafett som gikk uavbrutt i årene 1953 - 2019. Så kom det 2 år med korona og stafetten måtte avlyses.



Dette er selve "indrefileten" når det gjelder stafetter for elitelagene. Spesielt at det inviteres et gjestelag for å gi hordalandslagene tøffere kamp om seieren, er populært.



Siden oppstarten i 1953 har det skjedd mange og omfattende endringer på traseen underveis. Men det har alltid blitt tatt etappetider og det har alltid vært 6 etapper. På 1980 tallet ble start og mål flyttet opp på Hop skole og siden den gang har løypen vært som den er i dag.



Under siste stafett (2019 grunnet 2 år med korona) ble det kun satt klasserekorder i de to ny klassene, jenter og gutter 13/14 år.



Med omlegging av de eldste veteranklassene er det nå BFG Fana sitt herre veteranlag som har den eldste gjenlevende rekorden. I 1998 løp laget på råsterke 15,53, en sluttid ingen veteranlag har vært i nærheten av siden.





Fra arrangøren har vi mottatt denne rapporten.

Vel møtt til Ask-stafetten

Da er Ask-stafetten tilbake etter to års fravær pga korona.

Stafetten blir arrangert for 68. gang, og er Norsk Friidrett Hordaland sitt eldste arrangement.

Deltakelsen er dessverre litt dårligere i år pga Bergen City dagen før.

37 lag er påmeldt til årets stafett.

Årets gjestelag blir Ull/Kisa i klasse menn.

Utfordrere blir nok Gneist og Gular i klassen.

På kvinnesiden stiller bl.a. Gular, Osterøy, Norna Salhus og Ask.

I forkant av stafetten er det Barneløp.

Varaordfører Roald Steinseide åpner stafetten og foretar premieutdelingen.

Det er ca 70 funksjonærer i aksjon, og det blir tatt etappetider på alle etapper gjennom EQtiming.

Ask Friidrett retter til slutt en stor takk også til alle andre som gjør sin innsats og bidrar til at vi kan arrangere stafetten for 68. gang.



Vi ønsker alle deltakere og tilskuere hjertelig velkommen.



Askstafetten – Påmeldte lag 2022



Kl. 14.00:

Åpning ved varaordfører

Roald Steinseide



Ask sitt vinnerlag i 2019



Kl. 14.05: 4 etp.

Jenter 13-14 år

Rekord: Ask 2,54,3 (2019/ Mina Sofie Hofstad, Franke Juvik Sevel, Amalie Melby Arnesen, Anna Kolstad Silseth)

51 Bjarg

52 Gneist

53 Norna Salhus

54 Ask



Gutter 13-14 år

Rekord: Viking 2,47,7 (2019/ Georg Halvorsen, Linus Rygh, Sindre Strønstad-Løseth, Øyvind Ø. Johansen)

56 Loddefjord

57 Bjarg

58 Gneist

59 Norna Salhus

60 Ask 1. lag

61 Ask 2. lag









Haugesund sitt rekordlag fra 2018



Kvinner junior Start 14.20 4. etapper

Rekord Haugesund 6.15/2018 - Anita Boge, Margrete J. Baustad, Vilde Våge Henriksen og Kristine L Dommersnes



63 Norna Salhus 1. lag

64 Norna Salhus 2. lag

65 Ask 1. lag

66 Ask 2. lag





Gneist sitt rekordlag fra 2017



Kvinner senior

Rekord Gneist 6.05/2017 -Anne Dolvik, Maike Verhofstad, Ingvild Myking, Ingrid Sortland

68 Gular

69 Osterøy



Kvinner veteran 45+

Rekord: Varegg 8,23 (2019)

75 Ask/Løp Sammen Askøy

76 Ask



Menn superveteran 45+

Rekord: Osterøy 6,21 (2018)

78 Ask

79 Ask/Løp Sammen Askøy



Menn veteran 60+

81 Mjøsdalen

82 Ask





Gular sitt rekordlag fra 2017



Menn senior Start 14.40

Rekord Gular 14.25/2017 - Thomas Heggøy, Vidar Dahle, Leonard Johan Nesheim, Marius Vedvik, Per Svela, Sondre Dingsør



84 Ull/Kisa

85 Gular

86 Gneist 1. lag

87 Gneist 2. lag

88 Mjøsdalen

89 Ask





Gneist sitt rekordlag fra 2017

Menn junior

Rekord Gneist 14.53/2017 Anders Bjørndal, Jens Larsen Åstveit, Andreas Bakketun, Stian Aarvik, Henrik Gravdal og Vegard Albrigtsen.

91 Gular

92 Osterøy

94 Ask



Menn veteran

Rekord BFG Fana 15.53/1998 - Rune Dolvik, Jan Fagerheim, Erlend Gjøen, Tom Roger Johansen, Knut Aarbakke og Jarle Thaule

96 Gneist

97 Osterøy

98 Ask





