OBS! Reportasjen oppdateres med tekst og bilder mandag!



Les også: Cato Thunes' Grue halvmaraton 1. mai

Det ble levert rask løping under bortimot optimale forhold i Grue Halvmaraton søndag. Det nye løpet med to runder på veiene mellom Kirkenær og Grinder innfridde forventingene som arrangørene i Grue IL og initiativtagerne Ida Bergsløkken og Arne Post hadde skapt.



Tre beste herrer (fra v.): Treeren Henrik Mobakk Nilsson (1:11:24), eneren Petter Rypdal (1:09:36) og toeren Magnus Warvik (1:10:11). (Foto: Rolf Bakken)



Med fem menn under 1.12 og de tre beste damene under 1.20 var det både høyt nivå i toppen og sterke tider i en rekke aldersklasser. Kondis kommer med med fyldig dekning av årets store halvmaraton-premiere i Innlandet i løpet av søndag/mandag.



Grue Halvmaraton har mye av de samme rammebetingelsene som kvalitetsbevisste løpere kjenner fra Hytteplanmila på Ringerike med en flat løype med lange, åpne strekk som i utgangspunktet kan være noe vindutsatt. Søndagens premieren kunne ikke fått særlig mer optimale forhold med lettskyet,12 grader og en svak vind fra sør-vest.



Forhåndsomtale: Grue Halvmaraton - nytt løp i paddeflat løype 1. mai

Grue Halvmaratons nettsider

Grue Halvmaratons facebookside

De beste i Grue Halvmaraton 01.05.2022: 10 beste kvinner (44 deltakere): Pl Navn Klubb Klasse Tid 1 Maria Sagnes Wågan K 23-39 01:14:16 2 Astrid Brathaug Sørset K 23-39 01:18:11 3 Julie Aspesletten K 23-39 01:19:14 4 Ida Bergsløkken Royal Sportsklubb K 23-39 01:22:50 5 Hilde Landheim Ren-Eng K 23-39 01:22:59 6 June Kieu-Van Thi Bui Vidar, Sportsklubben K 23-39 01:26:58 7 Linn Kristin Vibekken K 40-44 01:29:51 8 Astrid Skyrud Grue IL K 23-39 01:31:41 9 Camilla Solberg Vethe Moss IL K 45-49 01:32:12 10 Kari Vik Eines K 45-49 01:33:02 30 beste menn (132 deltakere): 1 Petter Rypdal M 23-39 01:09:36 2 Magnus Warvik Vidar, Sportsklubben M 23-39 01:10:11 3 Henrik Mobakk Nilsson Vidar, Sportsklubben M 23-39 01:11:24 4 Erik Fossen Nilsen IK Hind M 23-39 01:11:40 5 Arne Post Royal Sportsklubb M 23-39 01:11:45 6 Jarle Marvik M 23-39 01:12:04 7 Magnus Lystad Adamstuen Løpeklubb M 23-39 01:13:44 8 Jan Henrik Sivertsen Kjelsås IL M 23-39 01:14:06 9 Olger Pedersen Dimna IL M 23-39 01:14:31 10 Aleksander Jæger Øst-Bamble Løpelaug M 23-39 01:14:53 11 Erik Bråten M 23-39 01:15:53 12 Lars Sigurd Stava Sandve Lunderåsen Runners M 40-44 01:16:21 13 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim M 50-54 01:18:35 14 Lars Kristian Wennesland Øren Kjelsås IL M 23-39 01:18:48 15 Hans-Kristian Elvedal Larsen Rye Sp.Kl. M 40-44 01:20:04 16 Christoffer Enderud Hansen Galterud IF M 20-22 01:20:21 17 Pål Åge Joten Friidrettsklubben Ren-Eng M 23-39 01:20:29 18 Anders Bryhni Asker Sk. Friidrett M 40-44 01:20:37 19 Dominic Hoff Bøler IF M 45-49 01:21:11 20 Mats Emil Sand Galterud IF M 23-39 01:21:51 21 Kjell Arne Olsen Lørenskog Friidrettslag M 60-64 01:22:00 22 Gunnar Reklev Holeværingen M 23-39 01:22:12 23 Ole Loftesnes M 23-39 01:22:17 24 Per Vidar Fjeld Kongsvinger IL Friidrett M 55-59 01:22:40 25 Daniel Straum Vegårshei IL M 23-39 01:22:59 26 Arne Magnus Holter Ullensaker skiklubb M 18-19 01:23:22 27 Bendik Justad Team Uniconsult/Ljøsheim M 23-39 01:23:27 28 Joakim Lia M 23-39 01:23:29 29 Eskil Angset M 23-39 01:24:07 30 Marius Nakkeid M 45-49 01:24:22



ALLE RESULATER