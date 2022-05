(Tekst: Jan Erik Christiansen)





Spretten: Tre av 250 spretne Siddisspretten-løperne. (Foto: Einar Steensnæs Engedal)



Erik Tangen Gundersen hadde lenge følge med sin klubbkompis, og 19-årige navnebror Nikolai Gundersen, men ca to km før mål fikk han den nødvendige luken, og sikret seieren med 25.26, fjorten sekunder foran Nikolai.

Pers "på trening"





21-årige Tangen Gundersen med gode 29.58 på 10000 m i fjor, sikter seg inn på 5000 m i Nordisk/Baltisk U23- mesterskap i Malmø, 16-17.juli, men starter banesesongen allerede 11.mai med 3000 m under Arne Risa Classic i Bergen.





Raske briller: De raskeste herrebrillene (fra v.): Ola Tjensvoll, Erik Tangen Gundersen og Nikolai Gundersen. (Foto: Einar Steensnæs Engedal)



For Vienna Søyland Dahle har det nærmest blitt en tradisjon å vinne Siddisløpet den siste helgen i april. For åttende gang var det ingen i nærheten som kunne tukte hennes 28.38 rundt vannet. Kristin Vabø, Spirit, og Christina Toogood, Sandnes, var nærmest med henholdsvis 29.18 og 29.38. IL Skjalgs 15-årige Oda Gjerstad imponerte med 5.plass og 30.24.





Bredest smil: Vinner Vienna Søyland Dahle med Kristin Vabø (til h.) og Christina Toogood (til v.) (Foto: Einar Steensnæs Engedal)

Kontroll

- Det var nok en gang kjekt å stå på toppen av pallen i dag. De fleste av de beste løperne i Rogaland er med, og på en litt tung dag er det godt å kjenne på at jeg likevel har kontroll på konkurrentene. Det er også befriende med et løp på en uvanlig distanse der man kan senke skuldrene og bare løpe, uten å henge seg så mye opp i sluttiden. Det blir nok av bane- og gateløp der sluttresultatet står i fokus senere i sesongen, forteller Vienna, noe herrevinneren Gundersen sier seg helt enig i.



- Det var en løpsfest i dag med mye publikum både i målområdet og rundt løypen, slik det alltid pleier å være i Siddisløpet-Den Gule Banken løpet. Endelig er vi tilbake til normalen etter to kjipe år, uttrykker Vienna.



Neste løp for Vienna blir 10000 m i London 14.mai, under Night of the 10000 m PB`s for å komme raskt i gang med banesesongen siden hoved-NM er så tidlig som 24-26.juni. Hun vant 10000 m i NM så sent som i 2020, og håper å gjenta det i år.



Klemmer til igjen

Mange av deltagerne uttrykte stor glede over endelig å få løpt sammen i store felt igjen, og uten å nøle kunne gi og få klemmer av konkurrenter og publikum etter løpet. Banksjef i løpets hovedsponsor Den Gule Banken, Lene Nevland Sivertsen, forteller om hvor viktig løpet er for deres del: