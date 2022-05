Ask-stafetten var tilbake etter to års koronapause, og det ble stafettstemning etter gammelt og godt merke i stafetten som startet opp helt tilbake i 1953. Og arrangørene hadde som vanlig invitert et utenbys lag til å gi en ekstra utfordring til de lokale lagene, det var Ullensaker/Kisa som stilte med et seniorlag i herreklassen.

Men det var Gneist som åpnet aller best da herrer senior satte av sted i den lengste løypen over 6 etapper. Sindre Strønstad leverte pinnen videre 4 sekunder foran Asks lag, og dette ble også dagens raskeste etappetid på 1. etappe. Gular var her på en femteplass.

På andre veksling var det fremdeles Gneist ved Anders Bjørndal som var først til å veksle, men nå hadde Daniel Jacobsen bragt Gular opp på en andreplass, 6 sekunder etter Gneist. Ull/Kisa var nå på tredjeplass.

På tredje etappen ble det en duell mellom de to sprinterne Andreas Hara Bakketun i Gular og Gjert Sjursen i Gneist, en duell som ga Gneist et ekstra sekund mot Gular. Men den beste etappetiden her ble faktisk satt av Ole Martin Flatjord på Gneists andrelag.

På den fjerde etappen spilte Gular ut det som ble esset i kortstokken deres: Bjørnar Sandnes Lillefosse sørget for at Gular ledet da han leverte fra seg pinnen igjen, over 8 sekunder foran Ask og Marius Sørli som nå var kommet opp på andreplass. Gneist og Ull/Kisa fulgte like bak ham.

Da løperne kom inn til veksling for femte gang stod kampen mellom Gular og Gneist, ikke minst fordi Hans-Magnus Haukøy fra Gneist løp inn til beste etappetid, noe som reduserte forspranget til Gular til 4 sekunder. De andre lagene var nå falt fra, Ask og Ull/Kisa holdt tredje- og fjerdeplassen.

Og i mål var det Gular kun ett sekund foran Gneist. Daniel Beeder klarte her å holde unna for unge Tord Endresen, til tross for at han dagen før hadde løpt halvmaraton i Bergen City Marathon. Ull/Kisa tok tredjeplassen.

Det ble ikke samme spenning i kvinner senior siden det kun deltok ett lag i den klassen, Osterøy. Men de ble faktisk slått av Asks lag i klasse Kvinner veteran 35.

Derimot ble det en spennende kamp i kvinner junior der det til slutt skilte bare tre tiendels sekunder mellom Norna Salhus 2. lag og Ask 1. lag.

Junior herre ble vunnet av Osterøy, 37 sekunder foran et lag sammensatt av Viking og Gular. Ask på tredje.

Menn senior, junior og veteran 35



Starten på første etappe i klasse menn senior: Ull/Kisas Badhdh Kula Utura åpner raskt. Vi ser Gneists Sindre Strønstad med startnummer 86.



På andre veksling er det Gneist ved Anders Bjørndal som veksler først. Gjert Sjursen setter av gårde.



Daniel Jacobsen har bragt Gular opp på en andreplass, og han sender ut Andreas Hara Bakketun til å jakte på Gneist.



På andre veksling ligger Ull/Kisa på fjerde plass, etter Gneist, Gular og Ask. Nikolai Solum sender ut Andreas Kværner.



Den beste etappetiden på tredje etappe ble satt av Ole Martin Flatjord (t.v) på Gneists andrelag. Her får han pinnen av Espen Roll Karlsen.



Osterøys lag i juniorklassen. Torstein Mastervik sender ut Aslak Monstad.



Asks lag i Herrer veteran 35. Geir Johnson sender ut Martin Knutsen.



Osterøys lag i Herrer veteran 35. Sigbjørn Reigstad veksler til Kjetil Monstad.



Gneists lag i Herrer veteran 35. Thomas Ødegaard leverer til Atle Steensen.



Asks lag i Herrer veteran 35. Vi ser av de gule draktene at løperne kommer fra den entusiastiske løpegruppen Løp Sammen Askøy. Christian Torgersen veksler til Thomas Abelsen.



Ved den femte vekslingen har Bjørnar Sandnes Lillefosse sørget for at Gular leder stafetten. Han sender ut Eldar Fagerbakke med 8 sekunders forsprang til Ask.



Marius Sørli har løpt Ask opp til en andreplass. Her leverer han pinnen videre til Johannes Sture.



Gneists Andreas Iden veksler til Hans-Magnus Haukøy, som løper inn til denne etappens bestetid.



Jonas Krossøy, Ull/Kisa.



Gneist 2. lag: Andre Seliussen sender Jon-Anders Haukøy videre.



Osterøys lag i herrer junior. Dagfinn Gjerstad sender ut Noah Gjerstad.



Gular/Viking (sammensatt utenfor konkurranse): Thomas Iversen-Skoge veksler til Didrik Refsland.





Børge Lavik, Ask Friidrett.



Inn mot mål på den siste etappen: Daniel Beeder klarer her å holde unna for unge Tord Endresen (t.v). Gular vinner stafetten foran Gneist.



Abdirahim Abdullahi Dahir løper Ull/Kisa inn til tredjeplass.



Sigve Lillebø løper Ask inn til en fjerdeplass i herrer senior.



Nicolay Holdhus løper Gneist 2. lag inn til 5. plass.



Osterøys Simon Skjerping løper Osterøy inn til seier i menn junior.



Hovedtrener Hans Jørgen Borgen i Ull/Kisa IL Friidrett var godt fornøyd med å være på Ask-stafetten.

– Det er helt fantastisk arrangement dette her. Men her er så fint vær at jeg blir bekymret for strømprisene, ler Hans Jørgen Borgen.

– Dette er kjempebra, det var jo veldig jevnt også, selv om vi ikke startet så bra så var vi jo med hele veien. Det blir spennende å se på etappetidene, det er flere av disse som kjemper om plass på elitelaget til Holmenkollstafetten.

Men dere stiller ikke med alle de beste i Ull/Kisa?

– Det er ikke tvil om at vi har en 6 - 8 stykker som prøver å kvalifisere seg for EM og VM, og de har fått fritak for dette. Det er mye som skjer nå, og det er tidlige frister for å kvalifisere seg. Og det er en del treningsarbeid som skal gjøres på godt underlag nå. Vi stiller med de som har lyst til å løpe.

– Men det var veldig moro å stille her i dag. Dette arrangementet har pleid å kollidere med en annen stafett, men det skjedde ikke i år så da fikk vi muligheten her, sier Hans Jørgen Borgen.

Resultat herrrer senior:

Plass Startnr. Lag Deltakere Tid 1 85 Gular (Alex Terfamanima, Daniel Jacobsen, Andreas Haara Bakketun, Bjørnar Sandnes Lillefosse, Eldar Fagerbakke, Daniel Beeder) 15:08,2 2 86 Gneist 1. lag (Sindre Strønstad, Anders Bjørndal, Gjert Sjursen, Andreas Iden, Hans-Magnus Haukøy, Tord Andresen) 15:09,2 3 84 Ull/Kisa (Badhdh Kula Utura, Nikolai Solum, Andreas Kværner, Senay Amlesom Fissehatsion, Jonas Krossøy, Abdirahim Abdullahi Dahir) 15:19,7 4 89 Ask (Elias Bergheim, John-Henning Hilleren, Daniel Johnsen, Marius Sørli, Johannes Sture, Sigve Lillebø) 15:25,5 5 87 Gneist 2. lag (Kristoffer Hopland, Espen Roll Karlsen, Ole Martin Flatjord, Andre Seliussen, Jon-Anders Haukøy, Nicolay Holdhus) 15:31,1 6 88 Mjøsdalen (Håvard Kleppe, Brage Hanstveit, Fredrik Kallekleiv, Jonas Skjerven, Bjørnar Fjellskålnes, Leon Kalleklev) 17:49,4



Gulars lag: Alex Terfamanima, Daniel Jacobsen, Andreas Haara Bakketun, Bjørnar Sandnes Lillefosse, Eldar Fagerbakke, Daniel Beeder.



Gneist 1. lag: Sindre Strønstad, Hans-Magnus Haukøy, Gjert Sjursen, Andreas Iden, Tord Andresen, Anders Bjørndal.



Ull/Kisa: Badhdh Kula Utura, Abdullahi Dahir, Jonas Krossøy, Andreas Kværner, Nikolai Solum, Senay Amlesom Fissehatsion.

Resultat herrer junior:

Plass Startnr. Lag Deltakere Tid 1 92 Osterøy (Vegard Trefall, Torstein Mastervik, Aslak Monstad, Dagfinn Gjerstad, Noah Gjerstad, Simon Skjerping) 16:22,9 2 91 Gular/Viking (sammensatt utenfor konkurranse) (Vincent Gjerde, Daniel Måkestad Fadnes, Jonathan Grøning, Thomas Iversen-Skoge, Didrik Refsland, Lukas Landro Lie) 17:00,1 3 94 Ask (Sander Armond, Markus Enes Heggøy, Jesper Jensen, Kristoffer Johnson, Tobias Nattland, Oskar Nattland) 17:21,2



Osterøys juniorlag: Torstein Mastervik, Vegard Trefall, Noah Gjerstad, Dagfinn Gjerstad, Aslak Monstad, Simon Skjerping.

Resultat Herrer veteran 35:

Plass Startnr. Lag Deltakere Tid 1 98 Ask (Lars Magnus Villanger, Geir Johnson, Martin Knutsen, Thomas Gunnlaugson, Oddvard Moldestad, Christer Vonheim) 18:04,5 2 97 Osterøy (Tore Hannisdal, Sigbjørn Reigstad, Kjetil Monstad, Heine Solberg, Gisle Raknes, Terje Simmenes) 18:20,6 3 96 Gneist (Morten Seliusen, Thomas Ødegaard, Atle Steensen, Bjarte Eikanger, Remi Mjelde, Frode Haukanes) 18:27,3 4 99 Audun (Lars Haugland, Christian Torgersen, Thomas Abelsen, Børge Lavik, Frode Mosvold, Cato Oksnes) 20:21,7



Asks lag i herrer veteran 35.

Kvinner junior, senior og alle veteraner



På første veksling er det Ask 1. lag og Leah Indrebø som kommer først inn.



Sigri Hundven Eliassen har fått pinnen.



Norna Salhus veksler som nummer to, Martine Espetvedt leverer til Natalie S. Hølleland.



Ask 2. lag: Sofie Hustad leverer til Julia Varsi.



Asks lag i Herrer veteran 45+: Simen Armond avhender pinnen til Bjarne Otto Lyngbø.



Asks lag i Kvinner veteran 45+: Elin Hundven Eliassen sender ut Hildegunn Enes.



Asks lag i Herrer veteran 60+: Eilif Villanger sender ut Trond Mikkelsen.



Bengt Eliassen på Ask/Løp Sammen Askøy. Herrer veteran 45+.



Mjøsdalen: Aksel Øvsthus sender ut Rune Gjerstad. Herrer veteran 60+.



Ask/Løp Sammen Askøy 1. lag: Maren Johansen har sendt ut Lisbeth Fauskanger.



Ask/Løp Sammen Askøy: Camilla L Berntsen sender ut Janicke Juvik. Kvinner veteran 45+.



Ask/Løp Sammen Askøy 2. lag: Hege Kristin Nilsen.



Det blir Norna Salhus 2. lag som kommer først til mål i den korte løypen, og de vinner juniorklassen. Rachel Ombeni løper inn med Ask 1. lag like bak, Anna Kolstad Silseth har ankeretappen.



Anna Kolstad Silseth inn til andreplassen i kvinner junior.



Åsmund Skålevik avslutter med seier for Ask i klasse Herrer veteran 45+.





Pernille Sagevik løper i mål for Ask 2. lag.



Johan Bergesen tar Ask inn til seier i Herrer veteran 60+.



Eirik Espelid avslutter stafetten for Ask/Løp Sammen Askøy, Herrer veteran 45+.



Line Feness Armond avslutter for Ask med seier i Kvinner veteran 45+.



Sarah Mosevoll avslutter for Osterøy i Kvinner senior. Det var eneste laget i denne klassen.



Lene Davanger avslutter for Ask/Løp Sammen Askøy 1. lag i Kvinner veteran 35.



Norna Salhus 2. lag vant kvinner junior. Martine Espetvedt, Natalie S. Hølleland, Andrea Nygård Vie, Rachel Ombeni.

Resultat kvinner junior:

Plass Startnr. Lag Deltakere Tid 1 64 Norna Salhus 2. lag (Martine Espetvedt, Natalie S. Hølleland, Andrea Nygård Vie, Rachel Ombeni) 06:27,7 2 65 Ask 1. lag (Leah Indrebø, Sigri Hundven Eliassen, Sarah Adekoya, Anna Kolstad Silseth, ) 06:28,0 3 66 Ask 2. lag (Sofie Hustad, Julia Varsi, Pia Norheim, Pernille Sagevik) 07:14,6



Ask 1. lag: Sigri Hundven Eliassen, Anna Kolstad Silseth, Leah Indrebø, Sarah Adekoya.



Ask 2. lag: Pia Norheim, Pernille Sagevik, Julia Varsi, Sofie Hustad.

Resultat kvinner senior:

Plass Startnr. Lag Deltakere Tid 1 69 Osterøy (Lena Hopland, Anne Lise Mastervik, Mirjam Mjelde, Sarah Mosevoll) 07:40,5



Osterøys lag i kvinner senior: Lena Hopland, Anne Lise Mastervik, Mirjam Mjelde, Sarah Mosevoll.



Asks lag i Kvinner veteran 45+: Elin Hundven Eliassen, Line Feness Armond, Hildegunn Enes, Gro Johnson.

Resultater Kvinner veteran 45+

Plass Startnr. Lag Deltakere Tid 1 76 Ask (Elin Hundven Eliassen, Hildegunn Enes, Gro Johnson, Line Feness Armond) 07:29,3 2 75 Ask/Løp Sammen Askøy (Camilla L Berntsen, Janicke Juvik, Kristin B. R Moe, Ellen Ørgerson) 09:00,2



Ask lag i Herrer veteran 60+: Johan Bergesen, Øystein Eriksen, Eilif Villanger, Trond Mikkelsen.

Resultat Herrer veteran 60+

Plass Startnr. Lag Deltakere Tid 1 82 Ask (Eilif Villanger, Trond Mikkelsen, Øystein Eriksen, Johan Bergesen) 07:20,8 2 81 Mjøsdalen (Aksel Øvsthus, Rune Gjerstad, Øvvind Bernes, Ola Tveiten) 07:34,9



Mjøsdalen. (Aksel Øvsthus, Rune Gjerstad, Øvvind Bernes, Ola Tveiten).



Som vanlig var det reneste feststemningen under Ask-stafetten, med salg av kaker og boller.