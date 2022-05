Løpet er på 8.5 km og går på asfalt utan særleg høgdeskilnad. I 1931 vart arrangementet gjennomført som skirenn med 14 deltakarar. På grunn av at vegen vart brøytt med bil, vart det etter kvart store problem med å skipa til rennet. År om anna vart det rett nok teke opp att, mellom anna i 1954 som eit jubileumsrenn (idrettslaget var 25 år). Siste året vi finn noko om skirennet ”Esefjorden Rundt” er i 1956. Men det skulle gå 20 år før ”Esefjorden Rundt” vart sett på plakaten att, men no som landevegsløp.



Esefjorden er omkransa av vakre, men ville fjell. Tjugatoten 1098, Keipen 1399, Vindreken 1273 og Raudmelen 972 m.o.h. Vegen rundt Esefjorden er ein av dei nasjonale turistvegane.



Esefjorden rundt 2022



Esefjorden rundt 2022

Rune Opem frå Dalebrand IL i klasse 45-49 vann ein klar siger på den sterke tida 25.46.3. Det er berre 10 sekundar svakare enn han vann på i 2016. Ane Brekke frå Førde IL var suveren blant damene. Ho persa med tida 32.05.9, 6 sekunder betre enn vinnertida si frå 2019.



I det fine veret hadde man nok forventa at enno fleire ville ta turen rundt fjorden. Tilsaman vart det registrert 470 deltakarar med turfolk og løparar. Det er langt færre enn rekorden på opp under 900 for nokre år tilbake. Men det var spesielt kjekt å sjå dei aller yngste få sin første medalje. Vi tenker at det er med på å legge grunnlaget for at dette tradisjonsrike arrangementet vil leve vidare.



Topp 5 menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Rune Opem IL Dalebrand M45-49 25:46,3 2 August Sveen Jotun IL M17-18 26:08,4 3 Andreas Ytredal Akse Hyllestad IL M19-39 28:04,7 4 Andreas Hillestad Aannevik ØVRE ÅRDAL M19-39 28:35,3 5 Per Ove Walaker IL Fanaråk M45-49 29:11,4

Topp 5 kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ane Brekke Førde IL friidrett K19-39 32:05,9 2 Victoria Grinde Balestrand IL K15.16 39:43,8 3 Guri Line Brekke Førde IL friidrett K17-18 40:49,9 4 Ingeborg Barkamo Gaular IL K17-18 40:54,8 5 Sigrid Melhelm Balestrand IL K19-39 41:53,7



Se også:

Løpets hjemmeside

Se alle resultater her