Romsdal 5/10/halv er et løp som opprinnelig ble startet under pandemien av Molde og Omegn IF for å gi lokale løpere et konkurransetilbud. Det har blitt arrangert tre ganger i året og helgens utgave var således det sjuende i rekken. Deltakerantallet denne gangen var lavere enn normalt, noe som utvilsomt skyldes at en stor del av Moldes befolking hadde forflyttet seg til Oslo for å overvære cupfinalen i fotball mellom Molde FK og Bodø Glimt.



For arrangøren, som forsøker å lage et tilbud både for elite og bredde, var det ekstra gledelig å se en del nye mosjonister på start.

Det var greie løpsforhold med oppholdsvær og en temperatur rundt 7 grader, men en litt sjenerende vind på returen gjorde at tidene ble litt svakere enn om det hadde vært helt perfekte forhold.



Gode tider tross vind

Live Solheimdal fra Steinkjer Friidrettsklubb stod kanskje for dagens største prestasjon da hun løp 5 kilometer på 16:51. Sammen med fire mannlige deltakere stilte hun som ensom kvinne på distansen og ble til slutt totalvinner. Håkon Myrmo fra Rennebu IL var nærmest med 18:30. Yngve Laingen tok tredjeplassen på 19:04.



Håkon Myrmo ble nummer to på 5 km. (Foto: Ingar Folde)



Yngve Laingen tok tredjeplassen på 5 km. (Foto: Ingar Folde)



Raskest totalt på 5 km ble Live Solheimdal (308). Her i "toget" som på bildet ledes av David André Aasen Arnevåg som ble nummer to på 10 km. Vinneren av 10 km, Alexander Stavik, ligger her i tredjeposisjon i toget. (Foto: Ingar Folde)



Live Solheimdal løper i mål til soleklar seier. (Foto: Ingvild Bjørnøy Nylund)



Alexander Stavik fra Einesvågan var den raskeste på 10-kilometeren med 33:48. Det var to sekunder foran David André Aasen Arnevåg fra Romsdal Randoneeklubb. Han løp altså på 33:50. Stian Heggdal Leganger fra Trollveggen Triathlon klubb ble nummer tre med 37:34. Av kvinnene var det Sigrun Hammer fra Kristiansund som løp raskest med 42:39 på klokka. Kristin Slåttelid, også hun fra Kristiansund, ble nummer to på 51:53, mens Mari Langaas fra NTNU-BIL ble nummer tre med 1:04:30.



Toget føres av David André Aasen Arnevåg (221) foran Live Solheimdal (308) og Alexander Stavik (203). Håkon Myrmo (310) ble nummer to på 5 km og beste herre. Stian Heggdal Leganger (217) ble nummer 3 på 5 km bak Arnevåg og Stavik. (Foto: Ingvild Bjørnøy Nylund)



Her ser du Magne Myrmo (219), Håvard Kolstad (309), Oddvar Myrmo (220), Kjell Hoem (225), Richard W. Naas (224). Til høyre ser vi blant andre Eva LIndseth (109) som ble nummer 3 på halvmaraton. Vinneren av den distansen, Louise Skak, ser du med grå armer ved siden av henne. (Foto: Ingvild Bjørnøy Nylund)



Nummer 1 og 2 på 10-kilometer. Alexander Stavik (203) vant med David André Aasen Arnevåg (221) på andreplass. (Foto: Ingar Folde)



På den lengste distansen, halvmaraton, stilte syv deltakere. Tre menn og fire kvinner. Per Myren løp raskest av herrene på 1:19:41. Av damene var det Louise Skak fra Kondis/Idrett uten alkohol som fikk den beste tiden, med 1:37:11.



Halvmaratonvinner Louise Skak (102) koster på seg et smil til fotografen. (Foto: Ingvild Bjørnøy Nylund)



Her kommer Per Myren. Vinneren av halvmaraton i dag. Sluttiden ble 1:19:41. (Foto: Ingvild Bjørnøy Nylund)





SE ALLE RESULTATER HER