Mandag 2. mai kl. 18:30 gikk starten for årets utgave av Titanløpet. Løpet arrangeres av bedriftsidrettslaget Titan IL og har start og mål ved Kronos Titan på Øra ved Fredrikstad. Løypa ble i 2013 kontrollmålt av Kondis til 10 km og går delvis på landevei og skogsterreng på Øra.



Det var flott vårvær og perfekte forhold, og med kun 13 deltakere var det god plass i løypa. Vant gjorde Ulf R. Olsen som løp den kontrollmålte mila på 41:25. Rasmus Vatne kom på 2. plass med 42:31, mens Tor Kristian Pinås sikret 3. plassen med 45:17. Det var ingen kvinner som deltok.



Arrangementets facebook-side



Resultatliste Titanløpet 2022







Tor Kristian Pinås på vei mot mål og 3. plass. (Foto: arrangøren)





Idyllisk løype i flott natur. (Foto: arrangøren)





Kai Berg løp på 45:55. (Foto: arrangøren)



6 km-skiltet i Titanløpet. (Foto: arrangøren)





Godt markerte løyper gjennom skogsterrenget på Øra utenfor Fredrikstad. (Foto: arrangøren)





Knut V. Andersen er primus motor for Titanløpet. (Arkivfoto: Rolf Bøhn)





Kronos Titan AS på Øra utenfor Fredrikstad. (Arkivfoto: Rolf Bøhn)

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957