Kondis nr. 4 - 2022 er bladutgaven av terminlista til Kondis og kommer som innstiftet vedlegg sammen med Kondis nr. 3.



Størst plass i Terminlista tar de ca. 1300 mosjonsløpene som arrangeres rundt om i vårt langstrakte land. Alt fra stafetter og karuseller til terrengløp, gateløp, motbakkeløp, maratonløp og ultraløp. Her finnes noe for enhver smak, uansett om du ønsker å løpe langt eller kort, bratt eller flatt.



Videre inneholder Terminlista også 119 sykkelritt, både terreng- og landevei, og 36 multisport/triatlon-arrangement. Alt dette gjør at Terminlista til Kondis er landets desidert mest komplette liste for kondisjonsutøveren. Du finner alt på ett sted!



Stor test av karbonsko

Men Terminlista består ikke bare terminlister. I denne utgaven av bladet finner du også en stor test av moderne supersko eller såkalte "karbonsko". Kondis har nemlig vært på besøk i et testlaboratorium med 12 karbonsko og 3 testløpere. Hvilke supersko ga best løpsøkonomi? Svaret finner du i Terminlista / Kondis nr. 4-2022.



Test av karbonsko: Nike Vaporfly Next% 2 er en av 12 "karbonsko" som har blitt testet av Kondis. Resultatet finner du i Kondis nr. 4-2022 (Terminlista).



Bladet blir sendt ut til alle medlemmer av Kondis. Er du ikke allerede Kondis-medlem, er det bare å bli det!



Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



TIDLIGERE UTGAVER AV KONDIS

Kondisutgivelser fra 1999 til 2021 kan du se og lese smakebiter herfra.



Terminlista på kondis.no

I tillegg til bladutgave av Terminlista, vil du selvfølgelig også til en hver tid finne terminlistene tilgjengelige på terminlista.kondis.no. For at denne skal være mest mulig komplett og oppdatert, trenger vi tips fra både arrangører og lesere om feil og mangler.



Vi blir derfor veldig glade for tips om dere vet om endringer. Send i så fall en mail til kondis@kondis.no





Årets utgave av Terminlista til Kondis er snart på vei i posten til alle Kondis-medlemmer. Her vil du finne terminlister for 222 sykkelritt og 1306 mosjonsløp, 119 sykkelritt og 36 multisport/triatlon-arrangement. I tillegg kan du se resultatet av en stor lab-test av "karbonsko". (Foto: Bjørn Johannessen)

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957