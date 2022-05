Utdanningen tar for seg hvordan kroppen er bygd for fysisk aktivitet gjennom et eget kapittel om anatomi og fysiologi med fokus på hjertet, blodkretsløpet og musklenes oppbygging og funksjon. Videre behandler den grunnleggende treningslære, treningsplanlegging og treningsformidling.

I utdanningen er det et eget kapittel om ernæring slik at deltakeren skal kunne skille faglige poeng fra myter vi omgir oss med i hverdagen.

Med fysisk aktivitet kan det også komme skader. Vi har derfor med et eget kapittel der de åtte mest vanlige skadene blir presentert og med tips om hvordan vi kan forebygge skader. Kapittelet er laget av lege og kirurg Odd Arne Daljord på NIMI.

I tillegg er det med et kapittel om Kondis sine mål med Kondistreninga, som er Kondis sine treningsgrupper rundt i landet. Det er også med et eget kapittel med tips og råd om hvordan du kan drive godt informasjonsarbeid og gjøre treningsgruppa di mer kjent i lokalmiljøet.

Her finner du treningsutdanningen på nettsiden Kondistreninga.no.

Målet med utdanningen er å gjøre deg som trener trygg i trenerrollen enten du trener deg selv eller andre.

Utdanningen er gratis for de som er trenere på en Kondistrening.

Medlemmer i Kondis betaler 500 kroner for utdanningen, mens ikke-medlemmer betaler 1500 kroner. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her.

På Kondistreninga.no finner du oversikt over alle våre treningsgrupper. Her tilbyr vi også online treninger for deg som gjerne vil løpe sammen med oss i en virtuell verden. Neste mulighet for online trening er 4. mai kl. 18.30.