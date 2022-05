Den langstrakte Askøy utenfor Bergen gir deltakerne en løype på 37,3 km i variert natur. Deltakerne får bevege seg på godt vedlikeholdte stier som ender opp på Herdla, sjø- og våtmarksområdet med et eget naturreservat.

Det er også mulig ta halve distansen, med start fra Træet blir lengden 16 km. Starten går på Kleppestø for den lengste løypen. Målgang for begge er på Herdla.

Løpet er et samarbeid mellom det lokale turlaget og Ask friidrett, så Askøy på langs egner seg for både tur- og løpeglade deltakere.

I skrivende øyeblikk er det påmeldt 462 deltakere. I fjor var det antallsbegrensninger på grunn av pandemien, men det er det ikke i år.

Les Kondis-reportasjen fra Askøy på langs i 2021: Smadret løyperekordene i Askøy på langs

Askøy på langs

7. mai 2022

Start kl. 8:00 på Kleppestø

Les mer om Askøy på langs.

Askøy har en variert og spennende natur. Her er Sølvi Abbedissen på vei over rullesteinsstrendene på Herdla i fjorårets Askøy på langs. (Foto: Arne Dag Myking)



Løypen følger som navnet sier: Askøy på langs.