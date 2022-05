Det ble en hardere konkurranse om topp-plassene i dette andre løpet i Bergen Fjellkarusell. Denne gangen gikk seieren til to som ikke deltok i det forrige løpet, Anita Iversen Lilleskare og Anders Sommer. Løypen gikk nå fra start ved Munkebotsvatnet og opp de bratte kneikene til Sandvikshytten og videre over Kvitebjørnen før det bar ned igjen via Storevatnet og mål samme sted som de startet.

Og da de første løperne passerte Sandvikshytten hadde Anita Iversen Lilleskare og Anders Sommer fått seg en ledelse på sine konkurrenter. Forrige gangs vinner av kvinneklassen, Charlotte Watson, måtte nå se tre løpere foran seg på resultatlisten, etter Anita løp både Johanne Wessel og Hilde Fenne seg inn på premiepallen.

Anita Iversen Lilleskare syntes dette var et veldig kjekt løp:

- Bratt og fint i starten, teknisk og variert etter hvert, så på den måten får man alt i ett løp! Gøy med fjellkarusell-konseptet, så håper jeg kan stille i flere av løpene.

- Jeg har hatt et par tunge måneder etter covid, men føler at det nå begynner å løsne, og fikk faktisk kjenne litt på godfølelsen i går, og det var utrolig motiverende, forteller Anita Iversen Lilleskare.

Anders Sommer vant herreklassen med over to minutter, foran Filip Eidsheim og Kristian Ellertsen. Det var Kristian Ellertsen som vant det forrige Fjellkarusell-løpet, over Hetlebakksåta.

Det ble konkurrert i to klasser, en konkurranseklasse med fellesstart og en trimklasse med fleksibel start.

Resultat konkurranseklasse kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 181 Anita Iversen Lilleskare Bfg Bergen Løpeklubb K40-44 43:02 2 164 Johanne Wessel BERGEN K23-34 45:32 3 185 Hilde Fenne BERGEN K23-34 45:54 4 153 Charlotte Watson BERGEN K23-34 46:53 5 165 Ida Jahren Herud Fossum If/Bouvet K23-34 47:10 6 155 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 48:42 7 25 Caroline Christie Fjellgeitene - Varegg K40-44 52:17 8 167 Thea Slethaug BERGEN K23-34 54:31 9 174 Kristin Madsen Klokkeide Fjellgeitene K23-34 54:39 10 168 Trine Hysing-Dahl BERGEN K40-44 55:48 11 170 Mona Koster Johannesen BØNES K40-44 57:09 12 23 Sarah Osvik BERGEN K23-34 1:00:02 13 188 Nancy Sommer Fjellgeitene K50-54 1:00:21



Tidligere skiskytter Hilde Fenne passerer som andre kvinne ved Sandvikshytten, men blir etter dette forbiløpt av Johanne Wessel.



Johanne Wessel ser ut til å være i godt slag når hun kommer opp til Sandvikshytten.



Charlotte Watson vant sist, denne gangen blir det en fjerdeplass.



Ida Jahren Herud.

Resultat konkurranseklasse menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9 Anders Sommer Varegg M23-34 37:55 2 34 Filip Eidsheim BERGEN M23-34 40:10 3 166 Kristian Ellertsen Dragefjellet Løpeklubb M40-44 40:36 4 162 André Aasen BFG Bergen Løpeklubb M23-34 41:59 5 186 Mikkel Espolin Birkeland BERGEN M23-34 42:18 6 32 Bjarne Andreas Bakke Fjellgeitene M50-54 42:22 7 191 Asbjørn Nordrum Dragefjellet Løpeklubb M23-34 43:15 8 187 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG M23-34 43:17 9 192 Benjamin Knutsen Dragefjellet Løpeklubb /Raidlight/ M23-34 43:40 10 146 Anders Søyland Tif Viking M50-54 43:43 11 149 Tore Instebø Varegg/Fjellgeitene M50-54 46:50 12 42 Bjart Are Hellen Fjellgeitene M50-54 47:04 13 27 Lars Engeli Fjellgeitene M45-49 47:24 14 195 Trygve Kristiansen Landås Løpeklubb M35-39 48:05 15 183 Morten Tronstad Fjellgeitene M45-49 48:22



Anders Sommer er den første løperen som ankommer det lille platået ved Sandvikshytten.



Den tidligere syklisten Filip Eidsheim har blir en habill fjell- og motbakkeløper. Andreplass i dag.



Kristian Ellertsen vant forrige gang, denne gangen får han to løpere foran seg på resultatlisten.



Løypen gikk i bratte klyv oppover mot toppen Kvitebjørn.



Thea Slethaug.