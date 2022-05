Maihaugenløpet er et ca. 2,3 km langt terrengløp som arrangeres inne på museumsområdet på Maihaugen. Løpet ble arrangert for 39. gang.av SI Aktiv Lillehammer i samarbeid med Litrim. Hageland Andreassen Blomster var løpets sponsor.

Her er resultatene fra fellesstarten onsdag kveld

Og her er resultatene for de som løp virtuelt og registrerte sin egen løpstid

Strandtorgløpet er det neste løpet i Sørdalskarusellen med fellesstart onsdag 11. mai kl 19:00

Lars Heggen fra Harestua IL ble raskeste herreløper med tiden 7:21, tolv sekunder foran August Hovde, Gjøvik Skiklub/NTG.

Ved starten utenfor Prestegården for herreløperne. Kvinnene startet i en egen pulje 5 minutter senere.

En gruppe ungdommelige løpere med stor fart ved Bjørnstadtunet. Torger Haukåen (404) fra Sør-Vekkom Lauparlag ble vinner av klasse Aktiv 20 – 35 år, Peder Elias Nordseth (391) fra Gjøvik Friidrettsklubb og Torstein Nakling (20) fra Malvegen Warriors ble vinner av klasse 30 – 39 år.

Ni år gamle Iver Sæther (372) runder de eldre løperne på yttersiden i et herlig driv ved Skolestua.

June Olausen skofter sjelden et løp i Sørdalskarusellen, her er hun på veg mot mål til en tredjeplas i klasse 50 – 59 år. Telthusmoen.

Per Martin Johansen (80) fra SI Aktiv er også en veteran i Sørdalskarusellen, her løper han sammen med Geir André Holum-Jakobsen (51) fra Moelven IL.

Den habile skiløperen Ine Løvlien fra Lillehammer Skiklub har satt bort skiene, og ble her vinner av klasse aktive 20 – 35 år.

Bente Hamnes har tidligere vært styremedlem i Litrim i mange år, her mot mål på Telthusmoen til en fjedeplass i klasse 60 - 69 år.

Berit Høyvik (471) fra SI Aktiv Lillehammer fullførte løpet i klasse trim uten tidtaking med gåstaver, her ved siden av Anette Karenstuen (482) i klasse 30 – 39 år rett bak den gamle Maihaugrestauranten.

Styret i Litrim gjør en kjempeinnsats for alle glade mosjonister i Lillehammerregionen ved å arrangere hele ti løp i Sørdalskarusellen gjennom sommeren. Her ser vi to av styremedlemmene, Jannike Berg Leonhardesen (til venstre) og Anne Størmer Steira i målområdet på Telthusmoen på Maihaugen.