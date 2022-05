Deltakerrekorden, som ble satt i det forrige arrangementet i 2019, var på 1018. Det var ikke forventet at den skulle bli slått i år så tett etter pandemien, og arrangøren var svært fornøyd med at 840 fullførte de 23,8 kilometrene på tvers av Skjold.



Løpet går i Vindafjord kommune helt nord i Rogaland. Starten går ved Hodnafjell ca. 10 km vest for Skjold sentrum i retning av Haugesund. På vei tilbake til Skjold Arena passeres ni topper med til sammen 1300 høydemeter i løpet av 23,8 km. Mye av løypa går på god sti, men det er også partier med fjellterreng, fine gressletter, grusvei i kulturlandskap og gjennom skog, og helt til skutt et det også et kort stykke med asfalt.



Årets arrangement var det 11. i rekken. Kongen og dronningen av Skjold på tvers er helt klart Thomas Fisnhus og Maryna Novik. Thomas har vunnet fire ganger og Maryna hele fem ganger. I år ble begge nr. 2 og Maryna mistet løyperekorden hun satte i 2019 til Nora Markhus. Nora løp på 2.17.18 og forbedret damerekorden med nesten 6 minutter.



Nora, 24 år fra Moster, representerer Stord IL. Hun er foreløpig et ubeskrevet blad innen langløping, men likevel ikke mer ukjent enn at hun i fjor høst ble tatt ut på det norske laget til VM i motbakkeløp, som skulle gått i februar i år. Nå har dette mesterskapet blitt utsatt til høsten pga.Covid19, Nora ble tatt ut til VM etter andreplassen i Balestrand Opp i fjor der hun var bare ett minutt etter langt mer kjente Annie Bersagel. Nora tok også en fjerdeplass i Stoltzekleiven Opp i fjor høst.



Seieren i Skjold på tvers er hennes beste prestasjon så langt. Å forbedre rekorden til en så god løper som Maryna Novik med så mye, imponerer.



Rekorden for menn har en av Norges beste ultratrail-løpere, Tom Erik Halvorsen, som i 2018 løp på 1.58.58. Nå er forskjellen mellom rekorden for menn og kvinner redusert til bare 18 minutter, som forteller at relativt sett er herrerekorden bare litt bedre enn damerekorden. Man regner med en kjønnforskjell på rundt 12-13 prosent for verdensrekordene i lange løp.Nå er forskjellen mellom de to rekordene i Skjold på tvers bare litt mer - på 15 %.





Nykommer: Tom Erik Karlsen ble årets raskeste i Skjold på tvers. Idrettslæreren fra Elverum, som nå underviser på Ølen videregående skole, har vunnet de fleste lokale løpene det siste året. (Foto: Nils Tokheim)





Henvist til 2. plass: Etter å ha vunnet fire ganger, blitt nr 2 og 5 to ganger, ble det ny andreplass i år for Thomas Finshus (t.v.) i år. Her i prat med vinneren, Tom Erik Karlsen, etter løpet. Men så langt har Thomas den beste persen av dem i løypa med. 2.00.50. (Foto: Nils Tokheim)





Ni topper: Sjekkpunktene i løypa for godkjent løp/turmarsj er toppene underveis. Å kalle dem fjelltopper er å overdrive litt, men det blir likevel 1300 høydemeter å forsere i den 23,8 km lange løypa. Foto: arrangøren)

Se video fra denne fantastiske turdagen i vakker natur. Filmen presenteres av TV Haugaland



Initiativtakeren til Skjold på tvers, Johannes Eide, forteller i denne videoen at ideen til arrangementet kom etter selv å ha å ha deltatt i 7-fjellsturen i Bergen