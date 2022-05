Da var sesongens 5. karusell-løp gjennomført, og det foregikk på Vige og Kongsgård! Det var ei rundløype fra Vige og opp til Kristiansand museum, og deretter ned til Vige igjen. Det var to løypelengder på menyen, og den korte løypa var 3,7 km, mens Milslukeren var 7,4 km.



Dette var Mizuno-løpet, og det var fint vær, og folk slo av en positiv prat før løpet og etter løpet. Det var ikke barneløp på menyen, og derfor var det Milsluker klokken 17.15 og kort løype klokken 17.30.



Tekst og foto: Sverre Larsen



LØPSRAPPORT MED ALLE RESULTATER (word-doc)



Kort løype, på 3,7 km, startet klokken 17.30.



Intervju med noen av deltakerne



Sverre Larsen har tatt en prat med både herre- og damevinneren i kort løype. Han har også snakket med to øvrige deltakere og med arrangøren.



Abraham Pettersen (27). Vinneren av kort løype for menn



– Hva skulle til for å få ei god tid her i dag?

– Man må pushe på, og presse seg litt, og så var løpet tungt til tider. Det var noen krevende oppforbakker!



– Hvilket løpsønske har du med sesongen?

– Det er at jeg håper å perse på 10 km. Det forsøker jeg å oppnå på Sommerløpet. Jeg løper ikke Stadionmila i år!



– Setter du pris på at karusellen fenger mange?

– Ja, og det er veldig bra! Det gjør godt at mange er med.



Lisa Mjaaland (12). Vinneren av kort løype for damer



– Hva synes du om denne løypa?

– Det er ei av de mer lette i karusellen, men den er litt tung allikevel!



– Liker du stemningen i karusellen?

– Ja, den er bra, og folk er greie!



– Hva skal til for å gjøre deg fornøyd med et karusell-løp?

– Ikke så mye! Det som betyr noe er at jeg gjennomfører løpet på en bra måte i forhold til formen!



Jan G. Johannessen (53). Deltaker



– Har du forberedt deg godt med løpetrening under pandemien?

– Nei, det har ikke blitt mye trening, men jeg har fått trent litt, og det er 1 til 2 ganger i uka!



– Hva slags mål har du med løpingen?

– Det er at jeg holder en ok form, og at jeg gjennomfører løpene brukbart! Jeg er ikke så opptatt av tiden, så det er mest å komme gjennom!



– Er du opptatt av trening, helse og trivsel?

– Ja, det er jeg, og jeg føler overskudd og velvære når jeg trener, spesielt etterpå løpingen!



– Hva mener du om hvordan arrangøren ordner løp fra det ene løpet til det neste?

– Komitéen er glimrende! Det er gode og varierte løyper, og arrangementene er flotte! Jeg har ingenting å utsette på det som gjøres!



Laila Røinås (62). Deltaker



– Hva slags terreng trives du best i?

– Jeg liker ikke så mye asfalt, så jeg synes det er for meget med asfalt i løypa her i dag. Men jeg liker å løpe på stier i skogen, og Baneheia er helt glimrende!



– Hva synes du om måten arrangøren gjennomfører ting i praksis?

– De er veldig flinke, og de organiserer og fordeler arbeidet.



– Setter du stor pris på karusellen?

– Ja, jeg liker den veldig godt. Jeg har vært med i 26 år, det er ikke til å tro, så dette er helt vanvittig!



Rikke Simonsen (43). Arrangør fra Mizuno



– Hva slags tanker gjør du deg opp om dette området?

– Det er kjempekoselig å være her. Jeg har vokst opp med farmor som eide kolonihage i Stavanger, og med henne har jeg hatt flere nydelige somre, så jeg er kjent med kolonihager.



– Liker du å løpe her?

– Ja, jeg synes det er bra å løpe her. Det er en fin grusvei, selv om det kanskje er litt for meget asfalt. Løypa er lokal og nærme sentrum, og det er også mye skog, selv om vi er nærme sentrum i Kristiansand.



– Hva betyr fint vær for karusellen?

– Det er glede, og at vi får lyst til å løpe. Det er flere folk som pusher seg gjennom løypa, og så gjør det godt å komme tilbake i forhold til forrige løp!



Neste ukes løp, 6. karuselløp, med gjennomføring frem til torsdag 12/5, er Jegersberg Rundt, et fantastisk flott skogsløp, med distanse på 7,8 km (derfor ingen Milsluker på dette), med mulighet for å velge trim-distanse på 3 km (uten tid). Karusellsjef John Humborstad komponerte løypa i fjor, for å fylle en ledig torsdag, som man feilaktig hadde trodd var i høstferien. Denne storrunden i Jegersberg ble så godt mottatt at den føk rett inn på det faste karusellprogrammet. Den må dere prøve!



Resultater:

I den lange løypa ("Milslukeren" på 7,4 km) ble det hos jentene seier til Unni Mesel (35:50), foran Teresa Pham (36:48) og Marianne Høyer-J. Lund (37:13). Hos guttene vant igjen Jørgen Solli Strøm-Olsen (27:22), foran Jørgen Richardsen (28:41) og Jan Askland (28:49).



I vanlig løype (3,7 km) ble det seier til Anne Haaland Simonsen (14:05), foran Lisa Mjaaland (14:49), Anne Kari Borgersen (14:52), Christine Elisabeth Jacobsen (14:54) og Caroline Krogh Andersen (15:05). Hos guttene ble det bestetid på Glenn Fossheim (12:39), foran Abraham Pettersen (12:51), Truls Klungland (12:59), Marius Engeland (13:26) og Jens Christian Iglebæk (13:37). Men det må nevnes at løpsvinnerne av begge kjønn registrerte seg med egen tid.



LØPSRAPPORT MED ALLE RESULTATER (word-doc)

