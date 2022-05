10-milas herreklasse gikk som vanlig på natten, og det ble en spennende stafett gjennom natten, hvor flere norske lag var godt med. Nydalens herrer var flere ganger helt oppe i teten gjennom natten, men som de øvrige norske lagene falt de noe tilbake når det ble lysere og daglyset var på plass.



Ut på siste etappe ble det en tøff duell mellom to svenske lag: OK Linne og OK Ravinene med henholdsvis Albin Ridefelt og Gustav Bergman. Bergman gikk ut nesten 3 min bak og hentet nesten inn OK Linne, men Ridefelt holdt unna og kunne lede OK Linne inn til sin første seier. OK Linne hadde nordmannen Lukas Lilland på "långa natten", hvor han vekslet først.

Nydalen gikk ut først av de norske på siste etappen, men ble passert av Halden og NTNUI. Dermed ble Halden beste norske lag på 8. plass fulgt av NTNUI på 9. plass og Nydalen på 11.

Tiomilakavlen, 11 240 m:

1) OK Linné 1, 9.37.00,

2) OK Ravinen 1, 9.37.46,

3) IFK Göteborg Orientering 1, 9.40.17,

4) Tampereen Pyrintö 1, 9.44.42,

5) Södertälje-Nykvarn OF 1, 9.45.53,

6) Stora Tuna OK 1, 9.46.27,

7) Koovee 1, 9.46.51,

8) Halden SK 1, 9.51.53,

9) NTNUI 1, 9.52.01,

10) Kalevan Rasti 1, 9.55.58,

11) Nydalens SK 1, 9.57.33,

12) Tyrving IL 1, 9.58.28,

28) Fredrikstad SK 1, 10.23.49,

32) Bækkelagets SK 1, 10.27.41,

42) Freidig 1, 11.07.21,

59) Nydalens SK 3, 11.25.36,

62) Tyrving IL 2, 11.28.30,

64) Nydalens SK 2, 11.31.25,

66) NTNUI 3, 11.35.02,

87) Frol IL 1, 12.26.34,

93) Oppsal Orientering 1, 12.36.16,

110) Halden SK 3, 13.21.54,

13) Kongsberg OL 1, 13.07.16,

117) Fossum IF 1, 13.15.29,

127) NTNUI 5, 13.09.46,

131) Mjøs-o 1, 13.14.08,

134) NTNUI 4, 13.04.10,

36) Bergens TF / Fana IL / Gneist / TIF Viking / Varegg Fleridrett 1, 13.09.04,

149) OK Moss 1, 14.01.02,

150) Heming Orientering 1, 13.15.53,

154) Nydalens SK 5, 13.10.53,

*164) Freidig 2, 13.21.46,

*178) IL Koll 1, 14.00.46,

194) Fet OL / Raumar Orientering / Østmarka OK 1, 13.54.12,

196) Hedrum OL / Larvik OK 1, 14.00.38,

199) Tyrving IL 3, 13.22.11,

200) NTNUI 6, 13.12.07,

212) Fredrikstad SK 2, 13.56.21,

230) Lillomarka OL 2, 13.14.16,

234) IL Dyre Vaa / Porsgrunn OL / Sandefjord OK / Skien OK 1, 14.00.52.