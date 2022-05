Ungdomskavlen, 3 730 m:

1) Göteborg-Majorna OK 1, 1.28.29,

2) TSM Kralovehradecko 1, 1.28.31,

3) Allerød OK 1, 1.28.33, 4) OK Tyr 1, 1.28.41,

5) TSM Praha 1, 1.28.57,

6) OK Renen 1, 1.30.28,

7) Åmåls OK 1, 1.30.35,

8) Lynx 1, 1.30.44,

9) IKHP Huskvarna 1, 1.30.55,

10) OK Skogshjortarna 1, 1.31.01,

13) Freidig 1, 1.31.16,

22) Fredrikstad SK 1, 1.34.41,

26) IL Dyre Vaa / Skien OK / Stokke IL 1, 1.36.10,

32) Halden SK 1, 1.36.32,

44) Fana IL / Umeå OK / Varegg Fleridrett 1, 1.41.49,

50) Nydalens SK 1, 1.42.52,

53) Asker SK 1, 1.42.59,

55) Heming Orientering 1, 1.43.22,

65) Tyrving IL 1, 1.44.21,

70) Indre Østfold OK / OK Moss 1, 1.45.18,

72) Nydalens SK 4, 1.45.23,

73) Østmarka OK 1, 1.45.28,

75) Mjøs-o 1, 1.45.41,

79) Fossum IF 1, 1.47.05,

90) Sandefjord OK 1, 1.49.30,

91) Konnerud IL 1, 1.49.33,

92) Bækkelagets SK / Raumar Orientering 1, 1.49.48,

93) Oppsal Orientering 2, 1.49.50,

93) Porsgrunn OL 1, 1.49.50,

96) Nydalens SK 2, 1.50.02,

98) Oppsal Orientering 3, 1.50.12,

113) Asker SK 2, 1.53.41,

127) Freidig 2, 1.56.39,

132) Nydalens SK 5, 1.57.16,

139) Gjø-Vard OL 1, 1.58.03,

141) Notodden OL / Skien OK 2, 1.58.13,

144) Oppsal Orientering 1, 1.59.06,

148) Nydalens SK 3, 2.00.55,

149) Halden SK 2, 2.01.21,