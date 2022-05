Mange hadde nok ønsket seg bedre vær enn det som dukket opp over Bygdøy denne tirsdagskvelden. Det blåste en ganske så sur vind inn fra havet, de som hadde småbåtregatta i fjorden utenfor satte nok mer pris på vinden enn de som skulle løpe Ryeløpet. Allikevel var det lite dårlig stemning å spore.



Kondis har laget en videoreportasje samt fotografert løperne. Du kan se dette her (K+)



Arrangøren Sportsklubben Rye fortalte om en noe dårlig påmelding for året. Dette ser for øvrig ut til å være tilfelle for de fleste arrangementer innen sport og kultur for tiden. Vi får bare håpe at pila peker oppover og at flere ønsker å teste de fine løpeveiene på Bygdøy neste år. 63 løpere var påmeldt totalt, mot 141 i året 2019.



Starten har gått. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Favorittseier i kvinneklassen

Ved å se på startlista kunne man raskt peke ut en stor forhåndsfavoritt av kvinnene. Astrid Brathaug Sørset fra Tyrving IL måtte finne seg i å ha det stempelet. Og innfridde gjorde hun. Ledelsen holdt hun fra første meter og helt til mål. Vinnertiden ble 18:26, noe som var over tre minutter foran neste kvinne på lista. Maria Ringstad fra Dimna IL tok andreplassen mens Randi Hukset Sollie ble nummer 3 på 23:18. Vi synes absolutt det er på sin plass å nevne dagens fjerde beste kvinne - Anne Bakken Hinsch fra arrangørklubben. Hun løp på 23:19 og stiller i klasse 60+.



Litt regn og vind var ikke noe som bekymret den etter hvert så erfarne Brathaug Sørset.

- Nei, dette er jo bare deilig. Litt duskregn er godt når man løper. Me ja, det var jo litt kaldt på startstreken, men varmen kommer ganske sraskt når løpet starter, sier Brathaug Sørset og smiler.



Astrid Brathaug Sørset på vei mot mål. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Klar seier også i herreklassen

Jostein Gjevre fra Norconsult BIL og Fiskebeinern SK gjorde som Brathaug Sørset - ledet fra start til mål. - Det var jo ingen som ville henge, fortalte han etter at seieren var et faktum. - Og godt var det, for jeg var ganske sliten til tider, fortsatte han.



Gjevre vant på 16:27 og var 50 sekunder foran de to neste. Det ble spurtoppgjør om andreplassen, en kamp som Hans Christian Aarnes fra Nittedal IL gikk seirende ut av. Han løp på 17:17. Det ble bare nesten for Robin Mackenzie-Robinson fra arrangørklubben Rye, men tredjeplassen var trygg på 17:18.



Vinneren Jostein Gjevre passerer cirka 2 km. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Ryeløpet 5 km // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K30-39 18:26 2 Maria Ringstad Dimna IL K30-39 21:33 3 Randi Hukset Sollie OSLO K30-39 23:18 4 Anne Bakken Hinsch Rye Sportsklubb K60+ 23:19 5 Elin Nordby Salvesen HASLUM K30-39 24:03

Ryeløpet 5 km // Herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Jostein Gjevre Norconsult BIL/Fiskebeinern SK M20-29 16:27 2 Hans Chr. Aarnes Nittedal IL M30-39 17:17 3 Robin Mackenzie-Robinson Rye Sportsklubb M30-39 17:18 4 Fredrik Haraldseth Asker Sk. Friidrett M30-39 17:38 5 Simon Pedersen Sportsklubben Vidar M30-39 17:39



