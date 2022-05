Mange av Terrengkarusellens mer kondisjonssterke løpere av begge kjønn synes de vanlige normaldistansene i karusellen er litt korte, og setter stor pris på et langt og realt skogsløp. Dette fikk de virkelig denne tors­dagen, med løypen som karusellsjefen selv satte sammen på kort varsel i fjor høst, fordi det brått ble oppdaget at oppsatt terminliste hadde en ledig torsdag. De litt over 500 løperne som prøvde den da, var skjønt enige om at dette var den fineste løypen de hadde opplevd på lenge, så den føk inn på det faste karusellprogrammet.



Løypebeskrivelse

Den starter som flere av de andre løpene, men tar med seg alle de fineste stiene på veien til Speider­hytta ved Stitjønn, der den vender, runder vannet og følger terrenget mot Slåttebekken, der den starter turen mot de høyereliggende områdene, inn i Budalen, og kommer etter mye krevende stigninger ut på baksiden av Holmen­kollen, vender etter en stund, og tar Sødalsmyrveien via Leirduebanen tilbake til Øvre Jegersbergvannet og badeplassen, og til mål gjennom Rønnesheia.

I start- og målområdet var det ingen hektisk trengsel det meste av tiden, men en bra flokk med deltakere som satt i «uterestauranten» på Grønn slette og diskuterte dagens løp. Det blir gjerne slik når løypa er så lang, og arrangementet er så spredt, at det nesten virker folketomt.



Litt tall og fakta fra det sjette løpet

Før korreksjoner for uteglemte kom man faktisk opp i totalt 913 deltakere, fordelt med 432 jenter og 481 gutter. Dette er meget bra på et løp som har en så lang normaldistanse. Og alle hadde godord å si om løypa. 13 nye løpere hentet seg sesongnumre denne gangen, mens 42 løpere startet sesongen med dette løpet, slik at hele 1690 i alt har vært med på minst ett tellende løp.

Selv om vi bare teller 6 karuselløp så langt, fikk de første 97 deltakere denne gangen sitt sjuende karusellpoeng, på grunn av ekstraløpet «Løp for livet» som innledet sesongen.



Resultater fra Jegersberg Rundt (7,6 km)

I en krevende løype fikk vi følgende resultat blant de raskeste, uansett alder:

Anne Haaland Simonsen tok en solid seier på 33:48. Anne Kari Borgersen løp på 37:27 og ble nummer to. Caroline Krogh Andersen løp i mål på 38:39 og tok tredjeplassen mens Hilde Furuborg ble nummer fire med 39:01.



På herresiden var det Simen Koland som løp raskest, på 28:58. Andreplassen gikk til Kristoffer Pettersen på 30:14. Abraham Pettersen ble nummer tre på tiden 31:16. På de neste plassene finner vi Truls Klungland (31:19) og Tormod Klungland (32:22).



Overskyet og hustrig - men mye godt humør.

Sverre Larsen var tilstede på arrangementet og har skrevet følgende rapport til Kondis.



Jegersberg er et fint område i Kristiansand og mange liker seg godt i denne løypa. I dag var den korte løypa (4,3 km) uten tidtaking. Den lange løypa (7,6 km) var en rundløype. Det var solglimt både før, under og etter løpet - men tidvis var det overskyet og ganske så kaldt. Heldigvis hadde folk tatt med seg godt humør og mange var svært så glade og fornøyde.



Jægersberg Gård er et hus som ble bygget omkring 1810 og byggherre Niels Winther Luth Jæger (1772-1840) var en allsidig mann. Kaptein, handelsmann, industriherre og overtolllbetjent. Dette er manne og gården som har gitt navn til Jegersberg.



Jeg tok en prat med vinnerne av lang løype både i herre- og dameklassen. Jeg har også snakket med tre øvrige deltakere. Arrangøren for dagens løp var T. O. Slettebøe og Terrengutvalget. Den korte løypa kunne man gjennomføre når man ville, mens den lange løypa hadde fellesstart klokken 17:30.



Simen Koland (33) vant Jegersberg Rundt. (Foto: Sverre Larsen)



Hva tenker du om forholdene her i dag?

- De var veldig gode. Det er ei perfekt preparert skogsløype så all ckred til Terrengutvalget. Jeg liker at en Terrengkarusell for det meste går i terrenget, slik som i dag. Ellers var det jo flott vær i dag. Noe av det beste med Terrengkarusellen er at man får konkurrert jevnlig, altså hver uke.



Anne-Kari Borgersen (50) var raskest av kvinnene. (Foto: Sverre Larsen)



Er du den raskeste løperen i familien Anne-Kari?

- Ja, jeg er kjappest og jeg slår mannen min Bård. I dag var det en tung men fin løype.



Du liker å holde deg i form ved å løpe?

- Ja, og det har jeg alltid vært opptatt av. Løping og trening er noe av det viktigste jeg gjør.





Deltaker Roy Georg Abrahamsen (51). (Foto: Sverre Larsen)



Hvem passer løypa i Jegersberg best for synes du?

- Jeg synes denne passer alle. Vi har et fantastisk terreng her som flere gjerne kunne brukt. I Kristiansand er det kort vei til naturen overalt. Det er enkelt å komme seg til skogs her i byen.



Hva er det som gjør Jegersberg så godt likt, og hvordan liker du løypa her?

- Baneheia er indrefileten for turer og konkurranser, men Jegersberg kommer som en god nummer to. Dette er jo også et yndet badeområde for barn. Løypa går stort sett på slake stier men har noen motbakker og litt variasjon. Man får brukt kroppen godt her. Litt småtungt er det, men løypa er utfordrende og morsom. Hele torsdagen bør egentlig settes av til planlegging og utførelse av løypa. Det er sosialt her og man treffer mye folk. Her er det en god miks av elever, studenter, kollegaer, klassekamerater og lærere.





Deltaker Kristen Bue (58). (Foto: Sverre Larsen.



Hvorfor er du blitt så glad i karusellen?

- Det var gjennom bedriften jeg var ansatt i, NorgesGruppen Regnskap. Vi er en gjeng derfra som begynte å løpe. Det startet med Holmenkollstafetten og senere ble det Terrengkarusellen.



Har du noen spesielle ambisjoner her?

- Nei, jeg er her mest for å delta og for å holde meg i form.



«Til Jegers å løpe i, det er den fine og varierte sti!». Dette var et lite dikt fra meg. Synes du det passer på Jegersberg?

- Ja. Og det er ei kjempefin løype her! Den er variert og fin, og man føler på glede ved å løpe rundt her.





Deltaker Ray Lawless (35). (Foto: Sverre Larsen)



Hva synes du om konkurransementaliteten i karusellen? Liker du den?

- Ja. Jeg bruker karusellen for å løpe og jeg liker presset det er rundt det å stille opp. Hadde det ike vært for karusellen hadde det nok ikke blitt mye løping. Her kan jeg komme og løpe som jeg vil, når jeg vil.



Anbefaler du andre å bli med og løpe her?

- Absolutt. Jeg kommer fra New Zealand hvor vi også har opplegg som dette. Jeg synes karusellenn først og fremst er viktig for helsa og for å møte kjente folk.



Hvordan føler du kulturen er i karusellen?

- Jeg synes miljøet er hyggelig og det er kjekt å være med her. Også liker jeg den bananen man får når man kommer i mål. Fin markering for at løpet er ferdig.



Er det variert og passelig når det gjelder den skogsmengden som vi har?

- Ja, det synes jeg. Jeg liker å løpe i skogen av og til. Noen ganger kan jeg grue meg litt til neste karuselløp, men det hjelper alltid å komme i gang. Løypene kan variere litt. Noen ganger er det krevende, som i dag, mens det andre ganger er mye lettere.

Neste løp

Neste ukes løp, 7. karuselløp, med gjennom­føring frem til torsdag 19/5, er Gumpen Gruppen-løpet, på Hamresanden, med distanse på 4 km (vanlig løype) og 8 km (milsluker).

Kanskje ikke overraskende er dette den flateste traséen karusellen kan stille med, og absolutt en løype for de lettbeinte, og underlaget veksler stadig mellom gras, sand og noe asfalt/betong, altså en slående kontrast til løpet man nettopp er ferdig med.