Sett med norske distanseøyne var det kanskje 1500 meteren for menn det knytta seg størst spenning til. Ville Abel Kipsang løpe like overbevisende som det han gjorde for ei uke siden da han vant det kenyanske mesterskapet på 3.31,02 i høyden i Nairobi?



Det korte svaret er ja. Til tross for at Kipsang gjorde mye av drajobben i både med- og motvind, hadde han krefter til å holde unna for landsmann Timothy Cheruiyot på oppløpet. Sistnevnte resignerte rett og slett da han skjønte at han ikke kom forbi og var et lite halvsekund bak i mål. Vinnertida på 3.35,70 forteller mer om vinden og løpsopplegget – feltet fulgte ikke harene – enn formen til de to kenyanerne. Den største skuffelsen var australske Stewart McSweyn var en skygge av seg sjøl og sklei bakover i feltet etter å ha prøvd å tette luka til harene på første runden.



Ville Jakob Ingebrigtsen ha vunnet om han hadde vært med? Det er et helt åpent spørsmål. Vi får se i Pre Classic i Eugene 28. mai. Da møter Jakob både Timothy C, Abel K og vinneren av årets innendørs-VM, Samuel Tefera.

1500 m menn 1 KIPSANG Abel KEN 3:35.70 2 CHERUIYOT Timothy KEN 3:36.16 3 LEMI Teddese ETH 3:37.06 4 KEJELCHA Yomif ETH 3:37.85 5 ETIANG Kamar KEN 3:38.74 6 RAMSDEN Matthew AUS 3:38.83 7 SIMOTWO Charles Cheboi KEN 3:39.18 8 ZELEKE Samuel ETH 3:42.56 9 MUSAB Adam Ali QAT 3:47.36 10 FONTES Ignacio ESP 3:47.80 11 McSWEYN Stewart AUS 3:48.67 DNF SEIN Timothy KEN DNF SOWINSKI Erik USA

Abel Kipsang har vist imponerende form i år, og kenyaneren ser ut til å bli Jakob Ingebrigtsens kanskje tøffeste konkurrent på 1500 m. (Foto: arrangøren)



Niyonsaba vs. Kipyegon på 3000 m

Da World Athletics laga regler som forbød kvinner med høye testosteronverdier å løpe distanser fra og med 400 m til og med 1 mile, gikk Francine Niyonsaba opp i distanse. Nå er hun blitt så kondisjonssterk at hun kan spurte ned verdens kanskje beste kvinnelige spurter, Faith Kipyegon. Det skjedde til tross for at Niyonsaba hadde dratt så å si hele veien i den tøffe vinden. På 3000 m for kvinner var det ikke harer, og dermed ble det ekstra mye draing på Niyonsaba, som kjørte veldig kontrollert underveis. Men med en forrykende siste 200 m ble vinnertida så god som 8.37,30 til tross for at det gikk ganske rolig fram til sisterunden. Imponerende løpt også av australske Jessica Hull som tok tredjeplassen på 8.40,97.



Spørsmålet nå er hva det internasjonale friidrettsforbundet gjør med reglene, siden det ikke er noe logikk i at Faith Kipyegon og Francine Niyonsaba kan konkurrere mot hverandre på 3000 m, men ikke på 1500 m.

3000 m kvinner 1 NIYONSABA Francine BDI 8:37.70 WL 2 KIPYEGON Faith KEN 8:38.05 SB 3 HULL Jessica AUS 8:40.97 SB 4 CAN Yasemin TUR 8:41.38 SB 5 GEBRZIHAIR Girmawit ETH 8:41.88 PB 6 JEBITOK Edinah KEN 8:42.34 SB 7 BELAYNEH Fantaye ETH 8:43.82 SB 8 WORKU Fantu ETH 8:44.10 SB 9 ABEBE Mekides ETH 8:45.38 SB 10 WUDU Melknat ETH 8:45.76 PB 11 BATTOCLETTI Nadia ITA 8:50.66 PB 12 CHEPKOECH Beatrice KEN 8:50.74 SB 13 NANYONDO Winnie UGA 8:52.30 PB 14 KIPKIRUI Caroline Chepkoech KAZ 8:54.69 SB 15 WELDE Bertukan ETH 8:59.10 PB 16 CHEBET Beatrice KEN 9:00.62 SB



Faith Kipyegon og Francine Niyonsaba hadde et rivende spurtoppgjør, men Kipyegon klarte aldri å komme forbi. De siste 200 meterne til Niyonsaba gikk på råsterke 27,5. (Foto: arrangøren)



Stort 800 m-løp av lille Noah Kibet

800 m i et Diamond League-stevne skal vanligvis ikke vinnes på 1.49-tallet. Men også her lot feltet haren fare til tross for at de ville hatt god bruk for en rygg i motvinden på bortre langside. Dermed ble det et spurtoppgjør der 18 år gamle Noah Kibet fra Kenya viste klasse. Australske Peter Bol på andreplass ble slått med 27 hundredeler på en dag da bare fire mann klarte ei tid under 1.50. En av dem som skuffet, var amerikanske Donovan Brazier som ble verdensmester på distansen da VM gikk i nettopp Doha for tre år siden. Nå virka han uinspirert og ble nummer 6 med 1.50,58.

800 m menn 1 KIBET Noah KEN 1:49.08 SB 2 BOL Peter AUS 1:49.35 3 AROP Marco CAN 1:49.51 SB 4 ROWDEN Daniel GBR 1:49.56 SB 5 ROTICH Ferguson Cheruiyot KEN 1:50.48 6 BRAZIER Donavan USA 1:50.58 SB 7 HASSAN Abdirahman Saeed QAT 1:50.89 SB 8 BALLA Musaeb Abdulrahman QAT 1:50.92 SB DNF SOWINSKI Erik USA



El Bakkali viste styrke på 3000 m hinder

Fjorårets olympiske mester på 3000 m hinder, Soufiane El Bakkali fra Marokko, ser ut til å ha trent godt gjennom vinteren. Til tross for at han ble hardt pressa av etiopiske Lamecha Girma på sisterunden, så holdt han unna med en hel hundredels margin. Takket være den sterke sisterunden ble sluttida så god som 8.09,66, noe som var bedre enn forventa under de rådende forholda.



På 3000 m hinder var det med to nordiske løpere, og ingen av dem viste kalasform. Topi Raitanen fra Finland ble nummer 11 med 8.38,75 og Ole Hesselbjerg fra Danmark nummer 13 med 8.46,19.



Neste Diamond League-stevne går i Birmingham lørdag 21. august, og der skal Karoline Bjerkeli Grøvdal etter planen løpe 5000 m. Det er lov å glede seg.

3000 m hinder menn 1 EL BAKKALI Soufiane MAR 8:09.66 WL 2 GIRMA Lamecha ETH 8:09.67 SB 3 KIBIWOT Abraham KEN 8:16.40 SB 4 BOR Hillary USA 8:17.82 SB 5 BETT Leonard Kipkemoi KEN 8:21.64 SB 6 KIGEN Benjamin KEN 8:23.65 SB 7 WALE Getnet ETH 8:26.68 SB 8 KIPSANG Lawrence Kemboi KEN 8:26.70 SB 9 ABDELWAHED Ahmed ITA 8:26.89 SB 10 ARCE Daniel ESP 8:28.69 SB 11 RAITANEN Topi FIN 8:38.75 SB 12 HAILESELASSIE Yemane ERI 8:44.35 SB 13 HESSELBJERG Ole DEN 8:46.19 SB 14 BUCKINGHAM Ben AUS 9:06.21 DNF BOUASSEL Abderrafia MAR

Alle resultat





Soufiane El Bakkali var en av ganske mange som satte årsbeste i verden til tross for at det blåste så mye at stavkonkurransen ikke kunne arrangeres. (Foto: arrangøren)