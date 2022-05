Gulars løpere kunne juble for gull og bronse i eliteklassene i "vårens vakreste evntyr". (Foto: Samuel Hafsahl)



Det var historiens tredje største utgave av Holmenkollstafetten med 3150 lag som gikk av stabelen i flott vårvær lørdag. i kvinnelklassen var det udramatisk der SK Vidar var i tet fra 5. etappe og inn og vant med 25 sekunder på IK Tjalve. Det var historiens tredje største utgave av Holmenkollstafetten med 3150 lag som gikk av stabelen i flott vårvær lørdag. i kvinnelklassen var det udramatisk der SK Vidar var i tet fra 5. etappe og inn og vant med 25 sekunder på IK Tjalve.





Det ble for øvrig notert løyperekorder i begge eliteklassene med 49.55 og 58.46 i den 18 610 m lange løypa.



Forhåndsomtale:

LIVESENDING FRA HOLMENKOLLSTAFETTEN 2022​ I mennenes eliteklasse var det IL Gular og Ullensaker/Kisa IL som vekslet på å lede, og duellen fikk ey dramatisk utfall da Ull/Kisas mann tråkket i trikkeskinnene og falt med påfølgende vekslingskluss på den nest siste etappen. Dermed kunne Gulars ankermann kontrollere inn til Bergenklubbens fjerde strake seier, sju sekunder foran de sterke utfordrerne fra Jessheim.Det ble for øvrig notert løyperekorder i begge eliteklassene med 49.55 og 58.46 i den 18 610 m lange løypa.Forhåndsomtale: Følg Holmenkollstafetten live fra kl. 13.50

Kvinner elite

Kvinnenes eliteklasse var som vanlig først ut og fikk dermed gleden av å "gjenåpne" Holmenkollstafetten tre år etter forrige utgave. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ingeborg Østgård åpnet for Ren-Eng og var først inn til veksling ved sleggeburet på Bislett etter 3:21 på de 1200 meterne, en tangering av etapperekorden. Nærmest fulgte Mina Anglero for Tyrving. (Foto: Samuel Hafsahl)



Gular og Varegg knivet om 3. plassen. Her ligger Ine Bakken foran Thea Charlotte Knutsen på 4. etappe. (Foto: Kjell Vigestad)



Arrangørklubben Tjalve holdt 2. plassen her fra slutten av 5 .etappe og til mål. Det er Margrete Baustad som veksler med Annie Bersagel. (Foto: Kjell Vigestad)



Gular fortsatt foran Varegg da Hannah Bjelland vekslet med Karoline Finne for Gular mellom 5. og 6. etappe. (Kjell Vigestad)



Astrid Ingebrigsten vekslet med Emilie Mo i tet for Vidar fra 9. til 10 etappe. (Foto: Kjell Vigestad)



Ine Marie Nordengen Sirevåg fikk æren av å løpe Vidars ankeretappe. (Foto: Samuel Hafsahl)





Amalie Iuell debuterte i Holmenkollstafetten med å løpe arrangørklubben inn til 2. plass på ankeretappen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Synne Heggåg Fjeldberg kunne til slutt sikre Gular 3. plassen seks sekunder foran rivalen Varegg. (Foto: Samuel Hafsahl)



Vidar har ikke stilt elitelag i kvinneklassen siden 2017. I år har de styrket stallen betraktelig etter samarbeidet med OSI og satte forhåndsfavoritten Tjalve på plass med nesten halvminuttet. (Foto: Samuel Hafsahl)

F6 Kvinner Elite Plass Navn Tid Etter 1 Sportsklubben Vidar 58:46 +0:00 2 IK Tjalve 59:11 +0:25 3 IL Gular 1:01:34 +2:48 4 Varegg Fleridrett 1:01:40 +2:54 5 Raumnes & Årnes IL 1:02:40 +3:54 6 Ullensaker/Kisa IL 1:03:21 +4:35 7 Tyrving IL 1 1:03:26 +4:40 8 Strindheim Il 1:03:55 +5:09 9 Spirit friidrett elite 1:05:00 +6:14 10 Lillehammer If 1:06:22 +7:36 11 Kjelsås IL Langrenn 1:06:31 +7:45 12 KIF Friidrett 1:07:14 +8:28 13 FIK Ren-Eng 1:07:17 +8:31 14 Namdal Løpeklubb 1:08:44 +9:58 15 LYN SKI Elite kvinner 1:09:42 +10:56

LIVE RESULTATER

MENN ELITE

Første etappe på 1200 m inne på Bislett er unnagjort med Tobias Grønstad og Tjalve i tet foran Benjamin Olsen og Ullensaker/Kisa. (Foto: Runar Gilberg)



Fra slutten av den lange 10. etappen hvor Marius Vedvik først skaffet Gular en solid luke til Ullensaker/Kisa og Sennay Fissehatsion for så å stivne og nesten bli tatt igjen. (Foto: Kjell Vigestad)



Gulars Marius Vedvik bokstavelig talt nede før telling i det Ullensaker/Kisas Per Svela tar opp en vellykket jakt på gammeklubben sin gjennom Frognerparken. (Foto: Kjell Vigestad)



Gneist med Andreas Iden og Lucas Maracet veksler på 4. plass i Frognerparken, men bergenserne ble senere passert av Vidar og endte på 5. plass. (Foto: Kjell Vigestad)



I stedet for et durabelig spurtoppgjør med Ullensaker/Kisas ankermann kunne Gulars Andreas Haara Bakketun triumfere mot mål. (Foto: Samuel Hafsahl)





Abdirahim Abdullahi Dahir og Ullensaker/Kisa måtte nøye seg med 2. plass. (Foto: Samnuel Hafsahl)



Leonard-Johan Nesheim inn til bronse for Tjalve . (Foto: Samnuel Hafsahl)



Petter Northug jr. hadde satt sammen et sterkt lag for Mosvik IL og avsluttet selv inn til 7. plass. (/Foto: Samuel Hafsahl)





Gular etter at de hadde sikret klubbens 4. strake seier i mennenes eliteklasse. (Foto: Samuel Hafsahl)

F1 Menn Elite 1 IL Gular 1 49:17 +0:00 2 Ullensaker/Kisa IL 49:24 +0:07 3 IK Tjalve 51:19 +2:02 4 Sportsklubben Vidar 51:54 +2:37 5 Gneist IL 51:54 +2:37 6 Svorkmo/NOI 53:02 +3:45 7 Mosvik IL Friidrett 53:28 +4:11 8 Varegg Fleridrett 53:33 +4:16 9 Jølster IL 54:21 +5:04 10 Rindal IL 54:22 +5:05 11 FIK Ren-Eng 54:43 +5:26 12 IF Kamp/Vestheim 54:44 +5:27 13 LYN SKI Elite menn 54:48 +5:31 14 IL Hemning 54:50 +5:33 15 Kristiansand Løpeklubb 55:40 +6:23 16 Namdal Løpeklubb 55:53 +6:36 17 Tyrving IL 1 58:21 +9:04

LIVE RESULTATER