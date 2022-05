Årets Trimtex cup for 13-16 åringer i Akerhus og Oslo o-krets består av totalt 10 o-løp. Lørdag ble sesongens første løp arrangert ifm Fossumløpet fra DNTs Sæteren gård i Bærumsmarka. Terrenget består i utgangspunket av tett skog og bratte åsrygger og er dermed ganke tungt. Løypene var lagt slik at trasene gikk gjennom de fineste delene av terrenget.



I Klasse D 15-16 fikk vi dagens mest suverene seier med hele 6,35 min vant Eira Skaarer Wiklund, Nydalen den 3,3 km lange løypen. Nærmest fulgte Anna Øvrebø Myrvold, Heming og Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK.



D13-14 ble vunnet av Helene Scheele, Nydalen med 3,52 min margin til neste løper. Her var det Anna Strøm Juliussen, Sandefjord OK og Amalie Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL som ble med opp på seierspallen.



I gutteklassene var det tettere i toppen. H15-16 ble vunnet av Jonas Fenne Ingierd, Bækkelaget med 1,32 min margin til Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad, mens Sondre Olaussen, Oppsal fulgte på 3. plass. H13-14 ble vunnet av Karl Oraug Rygh, IL Koll, 51 sek foran Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, mens 3. plassen gikk til Frode Wallberg, Heming.

D 15-16, 3 300 m:

1) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 29.52,

2) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 36.27,

3) Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK, 36.39,

4) Hanne Wærp Hauge, Nydalens SK, 37.37,

5) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 38.37,

6) Synne Syversen Gihle, Oppsal Orientering, 38.56.

D 13-14, 2 800 m

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 20.15,

2) Anna Strøm Juliussen, Sandefjord OK, 24.07,

3) Amalie Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 24.13,

4) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 26.54,

5) Ingrid Merete Jebsen, Heming Orientering, 29.22,

6) Charlotte Hopsnes, Fossum IF, 29.38.

H 15-16, 3 800 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 26.54,

2) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 28.26,

3) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 29.49,

4) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 30.09,

5) Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 31.07,

6) Henrik Kaiser, Sturla, IF, 31.39.

H 13-14, 2 800 m:

1) Karl Oraug Rygh, IL Koll, 20.36,

2) Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, 21.27,

3) Frode Wallberg, Heming Orientering, 22.57,

4) Jonatan Herman Lysheden-Vogt, Konnerud IL, 23.21,

5) Sindre Furland, Sandefjord OK, 23.27,

6) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 23.41.