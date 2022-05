(Alle foto: Hanne Sigstad)

Blide damer på pallen etter løpet. Vinner Helene Berger med Pia la Cour Sollien på 3. plass. Toeren Kaja Borg var ikke til stede på premieutdelingen.

Grunnlovsmila fra Leiret (Elverum sentrum) til Heradsbygd er i ferd med å bli en tradisjon den siste søndagen før 17. mai. Det var 40 med i den aller første utgaven fordelt på to korona-kohorter i fjor. I år var det ekstra festivitas med korps som satte løpere og publikum i 17. mai-stemning før start.

Frihetsmarkering

Årets arrangement fikk en djupere betydning med tanke på krigen i Ukraina. 43 mosjonister stilte opp til start ved Glommas bred, hørte nasjonalsangen og kjente på friheten som våre forfedre kjempet så hardt for for 80 år siden før fokuset etter hvert ble flyttet over på egen kamp sørover gang- og sykkelstien i retning Heradsbygd.

Åpent for alle i 2023

Grunnlovsmila et et gratis arrangement der tidtaking skjer med gps-klokke eller mobiltelefon koblet opp til Strava hvor løpsegmentet med samme navn er offisiell resultatliste. De to første årene har det vært et privat arrangement, men fra 2013 vil det bli offentlig. Du kan allerede melde din interesse for neste års gratis arrangement søndag 14. mai her.



Inititativtaker André Berge og kona Kristin Sigstad Berge løp sammen på hjemmebane. Inititativtaker André Berge og kona Kristin Sigstad Berge løp sammen på hjemmebane.

Flatt og flott





Grunnlovsmilas facebookside

Flere bilder fra Grunnlovsmila 2022

Reportasje fra Grunnlovsmila 2021:



Magnus Torp Antonsen på topp som så ofte før i Elverums gater og stier foran Even Dalen og David Stefan Rieger som fulge med rundt minuttets mellomrom. Magnus var godt fornøyd med 33.10 i sololøpet som er halvminuttet bak persen fra Norgesløpet i fjor høst.



Resultater Grunnlovsmila 15.05.2022: Årets løp gikk under ganske så optimale forhold med lettskyet vær og behagelige 12-14 grader men med litt sidevind på enkelte strekninger. Det var god stemning langs løypa, og i målområdet ved Heradsbygd idrettsplass hadde bygdas folk møtt opp og heiet samtlige løpere mot mål. Sola kom også til sin rett og varmet godt da både de raskeste - og heldige fikk sine plass- og uttrekkspremier på den grønne gressmatta. Neste år vil garantert langt flere bli oppmerksom på dette lavterskeltilbudet i den flate og lettløpte løype når løpet blir et offentlig arrangement.Reportasje fra Grunnlovsmila 2021: Mange perser i Grunnlovsmila i Elverum Magnus Torp Antonsen på topp som så ofte før i Elverums gater og stier foran Even Dalen og David Stefan Rieger som fulge med rundt minuttets mellomrom. Magnus var godt fornøyd med 33.10 i sololøpet som er halvminuttet bak persen fra Norgesløpet i fjor høst.

Kvinner:

1 Helene Berger 43:33

2 Kaja Borg 44:16

3 Pia la Cour Sollien 44:51

4 Vilde Sollien 44:55

5 Anna Kjellgren 45:44

6 Maria Agnes Hoftun 47:05

7 Anna Brynja Smaradottir 48:44

8 Ingeborg Hogstad 49:14

9 Cecilie Enger Mehl 50:00

10 Hedda Sollien 51:08

11 Kristin Sigstad Berge 52:10

12 Charlotte Hvammen Skedsmo 52:47



Menn:

1 Magnus Torp Antonsen 33:10

2 Even Dalen 34:25

3 David Stefan Rieger 35:24

4 Henning Aasen 36:32

5 Håvard Ellefsen 37:30

6 Kenneth Dæhlen 38:59

7 Thomas Bjørneseth 39:02

8 Ole Skogsrud 39:02

9 Christoffer Hvammen 39:07

10 Lucas Berge 40:34

11 Øyvind Borg 40:36

12 Steffen Johansen 41:10

13 Amund Sigstad 41:39

14 Per Ola Bjørneseth 41:49

15 Ralph Fosse 41:55

16 Roger Bjørneseth 42:19

17 Thomas Jansrud 43:09

18 Arne Brenna 44:15

19 Rolf Bakken 44:57

20 Jan Fredrik Geiner 45:53

21 Frank Mattis Skramstad 46:10

22 Erlend Floer Johnsen 46:28

23 Espen Fossen 46:55

24 Jostein Borkhus 46:55

25 Stein Hjermstad 47:28

26 Håkon Brochmann-Fjell 47:42

27 Jan Petter Engelund 47:49

28 Sture Sollien 49:14

29 André Berge 52:00

30 Ole Sigstad 1:00:00

31 Arnfinn Vindfallet 1:04:00