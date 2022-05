Kondistreninga har godt over 20 fysiske løpegrupper spredt over det langstrakte landet vårt. I år har vi også startet opp en online løpegruppe som vi kaller Kondistreninga Online. med andre ord kan du løpe med oss uansett hvor du bor. Du kan lese mer om oppstarten her.



Vi sender direkte fra Kondisstudioet

Hver uke sender vi altså direktesendte løpeøkter fra vårt studio på Ullevål stadion. Enn så lenge kjører vi utelukkende intervalløkter, men på sikt vil du også kunne løpe rolige langturer med oss mens du prater med de andre deltakerne via våre lydkanaler. Vi vil stadig utvikle dette treningskonseptet. For å se når neste LIVE-økt er, kan du følge med på kondistreninga.no. Der ligger det alltid informasjon om når neste økt vil være, hva økten innebærer, hvordan du kan delta osv.



LIVE intervalløkt på gang. Håper du vil være med ved anledning.



Hvordan delta på treningen?

Vi kjører våre LIVE-økter i Zwift. Med andre ord, har du Zwift så kan du bli med helt inn i den virtuelle løpeverdenen. Har du ikke Zwift kan du allikevel følge økten. Du vil se instruktøren på video samtidig som du vil se hvordan det ser ut i den virtuelle Zwift-verdenen. Det eneste du egentlig trenger er altså en enhet du kan se sendingen på. Det kan være en datamaskin, et nettbrett eller en mobiltelefon. Du må også ha internett-tilkobling.



Like før økten starter går du til øktens nettside og starter videoen. Ønsker du også å delta i Zwift, så må du logge deg inn i programmet og delta i eventet. Mer informasjon finner du på kondistreninga.no.



Den nydelige virtuelle løpeverdenen. Denne får du se uansett om du selv er Zwift-løper eller ikke.



Når er neste økt?

I skrivende stund er neste økt torsdag 19. mai klokken 18:00. Vi anbefaler at du er klar noen minutter før start. Du finner denne kommende LIVE-økten ved å klikke her. Torsdagens økt blir en intervall hvor vi først kjører 4 x 4 minutter, før vi legger på en 6 x 1 minutt. Du velger hastigheter som passer for deg, og du er velkommen til å følge kun deler av økta.



Vi er inne i en testfase

Vi er fortsatt inne i en testfase. Det er mye teknikk involvert og det tar tid å justere alt slik at det fungerer bedre og bedre. Vi hadde en testfase tidligere i våres også, og er nå inne i del 2. Selv om vi foreløpig jobber med utviklingen vil vi gjerne ha deg med som deltaker. Da kan vi få verdifull tilbakemelding, justere ytterligere og bli enda bedre. Vi forstår at det kanskje frister mer å løpe ute når det er sommer og sola skinner, men dersom det klaffer med opplegget ditt, så håper vi allikevel at du vil løpe med oss på mølla.



Blir du med på torsdag?

Har du spørsmål så er du hjertelig velkommen til å skrive til oss for å spørre.





