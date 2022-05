Vi innleder med en rapport fra Anita Kråkmo, arrangør av Østmarka Backyard Ultra, som var supporter for Jon Asphjell de to første døgnene i Tyskland.

14. mai samlet verdens beste Backyard Ultra- utøvere seg i Rettert i Tyskland. Dette er løpere med enorm rutine, og til forskjell fra en «normal» Backyard var det ikke ventet store endringer i feltet de første 24 timene. Løperne var preget av rutine. De fleste spiste egen medbragt mat, og drikke, som kroppen var vant til. Jon hadde med Solo fra Norge, Julie fra Danmark hadde tatt med sin favoritt fra Danmark.

Hver time var det samme opplegg. Løpe. Spise. Hvile. Ut på ny runde. Det var en helt spesiell stemning på arenaen. Alle er som en stor familie som tar vare på hverandre, og heier hverandre frem. Jeg tror ultraløpere må være de hyggeligste menneskene av alle. Etter hvert som døgnene skred frem, og i takt med at folk ble mer slitne, kom det også flere tårer frem. Tårer for nye pers, løp som ikke gikk helt etter planen, gjensynstårer og tårer for farvel.



Jon sammen med ukrainske Viktoriia, klare for første runde. (Foto: Anita Kråkmo)

Det var også en helt spesiell løper til stede. Ukrainske Viktoriia Nikolaienko, som er bosatt utenfor Kiev, reiste gjennom en krigssone for å delta. Hun var veldig glad for å endelig kunne løpe sammen med sine venner igjen. Likevel så fungerte hun ikke på topp denne gangen, på grunn av stress i kroppen, og en utrolig krevende reise. Mandag reiste hun tilbake til Ukraina.

Jon var godt forberedt, og har testet ut hva som fungerer for han ned til minste detalj. Han spiser mat etter kroppens vante rutiner; frokost, lunsj, middag. På natten går det kun i Tailwind. Kroppen hans fungerte perfekt hele veien, og han så sterk og uberørt ut.

Finsk støtte:

The Crew from Norwegian Jon Asphjell had to fly back today to Norway and Jon was now without crew. There was not many words needed. Kati and her Crew are giving their full support to Jon now and will keep him on the yard. (Kati Ahokas from Finland dropped out of the race after 23 loops.) W E A R E F A M I L Y

Jeg, som egentlig elsker Grand Prix, skal løpe igjennom hele Eurovision, og forhåpentligvis gjennom hele 17. mai.

Jon Asphjell, som løper for Romerike Ultraløperklubb, hadde fra før en personlig rekord på 48 timer fra da han i fjorårets Østmarka Backyard Ultra ble nummer to bak Luca Roncoroni fra Drøbak, Det løpet sikret begge to en billett til Big Dogs - som de ikke fikk deltatt i på grunn av pandemien, og begge ble derfor invitert til The race of the Champions, men bare Jon hadde anledning til å reise.



Kirsti Johnsen Skåtøy og Luca Roncoroni holdt ut lengst i Østmarka Backyard Ultra



Jon er klar for flere døgn med løping... (Foto: Anita Kråkmo)

Selv med en pers på "bare" 48 timer i Backyard-løp utelukket ikke Jon å nærme seg 100. Dagen før start skrev han dette på facebook:

- I’m here! I morgen skjer det. Starten på The race of the champions - Backyard Masters I Rettert, Tyskland. Et spesielt løp å være med på. Inviterte backyardløpere og langdistanseløpere i verdensklasse fra hele verden. Til og med Viktoriia Nikolaienko fra Ukraina har tatt turen, mot alle odds.

- En 6,7 km lang bane som skal løpes hver time til siste løper står igjen. Jeg, som egentlig elsker Grand Prix, skal løpe igjennom hele Eurovision, og forhåpentligvis gjennom hele 17. mai (88 timer, red anm). Føler meg veldig som en underdog. Men vet du hva? Det er ikke så farlig. Jeg har det gøy, og går for å være den siste som står igjen. Alltid. Så får det bare gå som det går. Jeg kan å løpe, og jeg liker å løpe. Det er det viktigste.

Løpere klare for 1. runde. (Foto: Anita Kråkmo) Løpere klare for 1. runde. (Foto: Anita Kråkmo)

Så er Jon i gang. (Foto: Anita Kråkmo) Så er Jon i gang. (Foto: Anita Kråkmo)

17. mai supplerte Jon med dette på facebook:

- Herlig med så mye støtte og respons etter mitt løp Backyard Masters i helga (og utover mandag). Jeg ga meg etter 62 timer og 415 km som fjerde siste deltaker. Rart å være norgesrekordholder, om enn i en marginal, sær (og ja, passe ekstrem) løpegren innenfor en løpegren. Men husk, jeg gjør det fordi jeg elsker det. Og jeg har det helt fint i dag.

- Jeg holder meg i ultra-boblen her nede i Rettert, Tyskland. Rolig dagen derpå hang-out med ultraløpere og backyardelskere fra hele verden. Bedre 17.-mai finnes ikke. Utrolig nok er ikke løpet slutt. Merjin Geerts (Belgia) og Keith Russel (Irland) fortsetter å løpe og nærmer seg verdensrekorden på 85 timer/569 km.

Den senere vinneren Merjin Geerts og Jon på en av rundene.(Foto: Anita Kråkmo) Den senere vinneren Merjin Geerts og Jon på en av rundene.(Foto: Anita Kråkmo)

Det var ikke hvem som helst som fikk delta i dette løpet, blant annet var det en erstatning for de som var kvalifisert - men på grunn av pandemien - ikke fikk reise til USA og delta i Big Dogs i fjor.





Qualification to participate: To get an invitation, you have to be a successful ultra-long-distance-runner (Backyard +45 loops, Megarace-winner, Spine Race-winner, TOR, etc.). Nominated runners for Big Dogs 2021, which couldn't travel because of the travel ban, get a wildcard for this race.



Event-Location: Village Hall, Schulstraße, 56357 Rettert / Germany

Date: 14. May 2022

Course: A 6,706 km long round course on farm- and forest tracks. The track can be checked here: THE RACE OF THE CHAMPIONS – BACKYARD MASTERS is a race where Top-Athlets will run together and against each other. The race is open end and follows strict the official Backyard rules.Qualification to participate: To get an invitation, you have to be a successful ultra-long-distance-runner (Backyard +45 loops, Megarace-winner, Spine Race-winner, TOR, etc.). Nominated runners for Big Dogs 2021, which couldn't travel because of the travel ban, get a wildcard for this race.Event-Location: Village Hall, Schulstraße, 56357 Rettert / GermanyDate: 14. May 2022Course: A 6,706 km long round course on farm- and forest tracks. The track can be checked here: Outdooractive-Link