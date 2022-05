Hovemoenløpet, det 4. løpet i Sørdalskarusellen ble i år arrangert for 40. gang. Løpet gikk på fine grus- og skogstier rundt i Hovemoen, og var 5,2 km langt.

Habil, Hovedarsenalet i Hovemoen, var løpets arrangør i samarbeid med Litrim, og Trofé var løpets sponsor.

Det neste løpet i Sørdalskarusellen er SpareBank1 Kanthaugløpet, med fellesstart onsdag 1. juni kl. 1900.

Her er resultatene fra fellesstarten

og her er resultatene fra det virtuelle løpet

Ine Løvlien (8), Lillehammer Skiklub ble igjen raskeste kvinne. Her ser vi henne i en motbakke ca. 1 km etter start, foran Sivert Raddum Skaug (710) fra Tretten og Even Krogsveen (62) fra Genus BIL.

To deltakere som sjelden skofter et løp i Sørdalskarusellen, Øyvind Hasli (24) fra Eina sportsklubb i klasse 30 – 39 og Sondre Bolstad (58) fra Lillehammer IF i klasse 40 – 49 år.

Tobias Albrigtsen, som representerer Albrigtsen Pro Team, ble tredje raskeste herreløper og vann klasse 20 – 29 år. Ser ut til han var godt fornøyd med sin egen innsats i løpet.

Emilie Flugsrud (134) fra Lillehammer IF vann klasse 12 – 15 år og fikk syvende beste tid blant damene. Her ser vi henne på veg mot mål foran Vegard Børsheim (9) fra Sport 1 Sjusjøen som ble nr. 3 i klasse Aktive 20 – 35 år, og Kari Lier (133) fra Ring IL, som ble nr. 2 i klasse 40 – 49 år.

Den tidligere skiskytteren Lars Berger, nå fra Øyer ble vinner av klasse 40 – 49 år, og var åttende raskeste herreløper.

Torger Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag gjorde nok et sterkt løp, ble nr. 2 i klasse 20 – 29 år og var fjerde raskeste herreløper.

Lang rekke av treningsglade løpere i klasse 50 – 59 år. Per Martin Johansen (80) fra SI aktiv foran Geir Martin Brandhaug (984) fra Lillehammer Skiklub, Hege Skari (68) fra Lillehammer Skiklub som ble vinner av klasse K 50 -59 år, Bernt Tennstrand (461) fra Mesnali SL og Audun Løhre (695) fra Gausdal Landhandleri.

Eugenie Gulowsen (7) fra LIF ble nest raskeste kvinneløper vel 4 minutter bak Ine Løvlien. Her ser vi henne bak Joachim Pettersen (693) i klasse 30 – 39 år og bak Rune André Bjørnerud (716) fra Hexagon Ragasco, Ida Børset Westad (18) som ble vinner av klasse 30 – 39 år og Gunnar Standal (46) i klasse 40 – 49 år.

To spreke åtteåringer i tet. Syver Sandberg Tistel (631) fra Lillehammer Skiklub leder foran Olav Hjelleset Melbø (628) også fra Lillehammer Skiklub foran Torger Kval (711) i klasse 50 – 59 år.

Evigunge Torstein Rudihagen (689) vant igjen klasse M 70 – 79 år med nesten fem minutters margin. Her leder han en gruppe løpere foran Eirik Røisheim (76) i klasse 50 -59 år og Ane Melbø (325) fra Vingrom IL som ble nr. 2 i klasse K 12 – 15 år.

Deltakerne i klasse 0 – 11 år fikk egne medaljer av løpets sponsor Trofé.

Det er mange glade trimere som deltar i Sørdalskarusellen, uten målsettinger om å vinne. En av dem er Inger Jørstad i klasse 50 – 59 år. Her tar hun seg tid til å vinke til fotografen rett før mål.