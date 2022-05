Motbakkeløpet Linnekleppen Opp arrangeres torsdag 26. mai. Linnekleppen ligger på grensa mellom Rakkestad og Marker kommune og er med sine 325 m.o.h. det nest høyeste punktet i Østfold fylke.



Det er Østbygda IL som på Kristi Himmelfartsdag arrangerer det 4 km lange motbakkeløpet Linnekleppen Opp som har 212 høydemeter fra start til mål. Dette skjer etter at løpet på grunn av covid har blitt avlyst de to foregående årene.



Linnekleppen Opp arrangeres både som løpekonkurranse og familietur, og på sin facebook-side skriver arrangøren følgende om Linnekleppen Opp:



Endelig er vi i Østbygda I.L klare igjen til å arrangere motbakkeløpet og familie-arrangementet Linnekleppen Opp. Torsdag 26. mai kl.12.00, på selveste Kristi-himmelfart, går igjen startskuddet for et av vårens store høydepunkt!



Familietur og løpekonkurranse.

Flotte premier og god stemning. Bli med på turen opp til toppen av Rakkestad og gjør denne dagen spesiell.

Familiegrupper går fra parkeringen ved Linnekleppen kl.10.00.

Løpet starter kl.12.00 fra innkjøringen til Kolbjørnsviksjøen badeplass.



Påmelding kan gjøres HER