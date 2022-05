Tre norske løpere har i år allerede løpt under EM-kravet på 28.15 på 10000 m. Det skjedde under Night of Highlights på Bislett da Narve Gilje Nordås og Magnus Tuv Myhre spurta inn til 28.04,42 og 28.04,69. Abdullahi Dahir Rabi fulgte ikke langt bak med 28.11,71. Der var også Henrik Ingebrigtsen i nærheten av kravet med 28.20,39, og nå sist helg løp Sigurd Ruud Skjeseth på 28.17,01 under Night of 10000 m i London.

På 10000 m holder det også å ha tatt EM-kravet i løpet av 2021, og da løp Zerei Kbrom Mezngi på 27.57,63 og Sondre Nordstad Moen på 28.11,71. Begge er nå tatt ut til å løpe European 10000 m Cup, og begge er nok interessert i å bekrefte form. Dermed kan det bli tøff kamp om de tre plassene til EM. Til VM som går en måned før EM, er kravet 27.28,00, og antakelig er det urealistisk å tro at noen av de norske vil klare det nå. Sondre Nordstad Moen har slitt med formen og signalisert at han dropper VM, mens Zerei Kbrom Mezngi brøt Night of 10000 m-løpet i London.

De to mennene som er tatt ut til European 10000 m Cup i tillegg til Sondre og Zerei, er Magnus Tuv Myhre og Bjørnar Sandnes Lillefosse. Bjørnar løp på 28.32,58 under Nights of Highlights, og med full klaff kan også han nærme seg EM-kravet. For Magnus kan dette være en fin mulighet til å se 27-tallet.

På kvinnesida er ikke det norske 10000 m-nivået like jevnt, men to av de løperne som gjerne kommer litt i skyggen av Karoline Bjerkeli Grøvdal – og Therese Johaug når hun stiller – er tatt ut til løpet i Frankrike. Verken Hanne Mjøen Maridal eller Ine Bakken har løpt 10000 m så langt i år, men de noterte henholdsvis 33.37,38 og 33.34,59 i fjor. EM-kravet er på 32.20, mens VM-kravet er 31.25.



Norges lag til European 10000 m Cup

Kvinner

Hanne Mjøen Maridal, Strindheim IL

Ine Bakken, IL Gular

Menn

Zerei Kbrom Mezngi, IL Skjalg

Sondre Nordstad Moen, Nærsnes Løpeklubb

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Bjørnar Sandnes Lillefosse, IL Gular



Mer om konkurransen hos European Athletics





Det kan ligge an til en ny Sondre-/Zerei-duell når European 10000 m Cup er i gang i Pacè i Frankrike 28. mai. (Foto: Arne Dag Myking)